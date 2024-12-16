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Дмитрий Дикусар сообщил о потере побратимов на фронте

Понедельник 16 декабря 2024 15:52
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Дмитрий Дикусар сообщил о потере побратимов на фронте Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский хореограф Дмитрий Дикусар, который защищает нашу землю на передовой в составе ВСУ, сообщил трагическую весть: он потерял побратимов на фронте.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу военнослужащего.

Так, танцовщик поделился, что познакомился с защитниками Виталием Заблоцким и Вадимом Загрызлой в начале полномасштабной войны в Ямпольском военкомате. Все трое вместе проходили медосмотр и готовились к отправлению на передовую.

"По дороге в неизвестном направлении мы познакомились и сразу стали как братья, поддерживали друг друга. Через неделю наши пути разошлись, но я успел почувствовать их светлые души. Раз в два месяца мы делали перекличку и мечтали, как после победы будем вместе пить пиво на Крещатике. В августе этого года мои смс не дошли", - рассказал Дмитрий.

Дмитрий Дикусар сообщил о потере побратимов на фронте

Дмитрий Дикусар с побратимами (фото: facebook.com/dikusar)

Дикусар рассказал, что ребята погибли в один день во время боя возле Купянска. В своих соцсетях он обратился к подписчикам с просьбой поддержать инициативу и подписать петицию, чтобы Виталию и Вадиму было присвоено звание Героев Украины посмертно.

"Я не могу вернуть их к жизни и вернуть их семьям, но могу попросить вас подписать петицию, если на то будет ваша просьба... Два с половиной года эти казаки воевали, чтобы другие жили. А мы поднимем щиты за всех павших Героев и продолжим борьбу!", - написал хореограф.

Служба Дмитрия Дикусара в ВСУ

28 февраля 2022 года танцовщик рассказал своим поклонникам, что проходит военно-врачебную комиссию, готовясь к службе в ВСУ.

После выполнения всех необходимых процедур хореограф присоединился в ряды украинской армии. В своих соцсетях он время от времени делился моментами из военной жизни, показывал кадры быта и работы на фронте. Однако впоследствии Дмитрий стал реже появляться онлайн.

Дмитрий Дикусар сообщил о потере побратимов на фронте

Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

Известно, что Дикусар перешел на украинский язык, хотя иногда, при необходимости, может общаться на русском со своими собратьями. В течение войны он несколько раз брал короткие отпуска, однако признавался, что пребывание в гражданской жизни вызывает у него дискомфорт.

Дмитрий не скрывает, что иногда чувствует себя эмоционально истощенным, а усталость дает о себе знать. Ностальгия по танцам также влияет на его настроение. Поэтому даже на передовой он иногда позволяет себе отвлечься, выполнив несколько танцевальных движений.

Дикусар не раскрывает своего текущего места службы, заботясь о безопасности.

Дмитрий Дикусар сообщил о потере побратимов на фронте

Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy/dikusar_dmitriy)

К слову, недавно Дикусар впервые за долгое время вышел на связь и обратился к украинцам.

Также актер-военный эмоционально высказался о мобилизации.

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