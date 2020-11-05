Дмитро Холоденко: Мої діти були потрібні аферистам, щоб мати інструмент впливу на мене

Дмитро Холоденко дмитро розповів, що насправді сталося в його родині

Сімейна драма Дмитра і Марії Холоденків опинилася в центрі уваги

Влітку у багатьох стрічках новин українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Києві колишній чоловік вкрав у молодої жінки дітей, і тепер вона нібито не має ні найменшого уявлення про їх місцеперебування і стан здоров'я.

Як з'ясувалося, мова йде про столичну родину Дмитра та Марії Холоденків. Публічно про цю історію вперше заговорила сама Марія, звинувативши колишнього чоловіка у помсті й ненависті.

Пізніше подробицями своєю, не менш драматичною, версією того, що відбувається, поділився і сам Дмитро Холоденко. За його словами, колишня дружина тривалий час йому зраджувала, закинувши виховання дітей, що і стало причиною розриву відносин. А гучні заголовки, про те, що він їх "вкрав" – далекі від реальності, адже він їх законний батько і просто в один момент відмовився повертати їх матері.

З огляду на те, що й донині ця ситуація не вирішлаися, а колишнє подружжя продовжує публічно звинувачувати один одного, доповнюючи історію різними скандальними подробицями, Дмитро запропонував редакції Styler/РБК-Україна розповісти свою історію того, що ж насправді сталося між молодими людьми, і що послужило причиною тепер уже судової тяжби між ними.

– Давайте почнемо з того, що раніше ви відмовлялися коментувати цю тему. Це помітно і по TV-сюжетах, які особливо рясніли в липні. Що змінилося зараз?

– Я вважав, що не розумно виносити особисте життя на загальний огляд, і для вирішення будь-яких спорів цивілізовано існує суд. Але бачачи, що моя колишня дружина вже який місяць поспіль дезінформує людей, розповідаючи все публічно, я зрозумів, що не можу більше мовчати і потрібно донести правду.

– Тепер можна навіть сказати, що ви одна з найбільш обговорюваних сімей.

– На жаль, це так. Але вже простіше, звикаю. На початку було відчуття перманентного шоку.

В юності у нас з друзями була своя група. Ми мріяли про популярність. Не такої, звичайно, як вийшла. Зла іронія.

– Так, ви музикант? У чому, на вашу думку, іронія?

– Ні, я айтішник. А музика й іронія: я граю на гітарі, і у нас з друзями була гаражна група. Напевно, як у багатьох в дитинстві-юності. Одного разу ми вирішили зняти кліп, і для зйомок шукали серед знайомих красиву дівчину. Ми думали, що кліп допоможе нам стати відомими. Тією дівчиною виявилася Маша, і так, згодом вона, і правда, зробила мене знаменитим (сміється).

– Як розвивалися ваші стосунки?

– Я був закоханий, захоплений, щасливий і вірив у світле майбутнє, на яке потрібно просто багато працювати. Маша дуже тиснула на шлюб: казала, що з дитинства ходить в церкву, і якщо люди не розписані і не повінчані, то це не по-християнськи.

Мене це не бентежило – сприймав її релігійність, як запоруку порядності і чесності. Але, як виявилося, їй це не завадило зруйнувати наш шлюб, і, будучи заміжньою і вінчаною зі мною, − одночасно перебувати (на моє глибоке переконання) у відносинах з одруженим чоловіком.

– Коли ви одружилися, Марія навчалася або вже працювала?

– Маша не працювала жодного дня у своєму житті. Ну, якщо не вважати декілької місяців хостес в стрип-клубі. Вона говорила, що робота для кріпаків і невдах. Їй подобалися ресторани, салони і шопінг в Європі або Америці. Мені такий погляд на життя не дуже подобався, але я її дуже любив.

– Вас це не бентежило?

– Ні, мені хотілося, щоб моя жінка була щаслива. Якщо вільний час для щастя жінки можна купити за гроші, чому б його не купити? Я просто працював більше і все.

– У Марії нормальні стосунки з батьками?

– Так, вона дуже близька з ними. Навіть коли ми вибирали собі нову квартиру, вона наполягла на купівлю квартири на Оболоні, - ближче до її батьків. І потім, коли її мама посварилася з її батьком, і вони розійшлися, я купив її батькові квартиру поруч з нами, щоб Маші було комфортніше.

– Ви купили квартиру її батьку?

– Ну так, її батько не працював і у нього не було грошей на придбання житла, а жити людині десь потрібно. Допомагати близьким – це ж нормально, правда?

– В який момент все змінилося?

– Як я вже згадую, "дзвіночки", напевно, були й раніше, просто я не звертав на них уваги. Зрозумійте, я міг днями і місяцями працювати над якимось проектом, і мені хотілося думати, що в тилу у мене надійна сім'я, любляча дружина.

Багато вільного часу займало будівництво будинку для нашої сім'ї. Тому, я банально не оцінив зі всіх сторін події, що відбуваються навколо мене і моєї родини.

В 2019 році, пам'ятаєте, коли після парламентських виборів представники політичної сили "Слуга народу" поїхали в Rixos у Трускавці? В цей же готель Маша поїхала зі своїм батьком і дітьми. У нас до цього Марк перехворів, і лікарі порадили почистити легкі і відправили в Трускавець. Ось там все і почалося – Маша познайомилася з подружньою парою Андрій і Ліля. Так, це той самий Андрій. Тоді У них було троє дітей, і четвертим Ліля була вагітна. Мені Маша презентувала цю пару, як дуже багатих і впливових людей, і сказала, що мені неодмінно треба з ними познайомитися.

– Коли познайомилися?

– Коли Маша з дітьми повернулася, ми познайомилися в Києві. Мені Андрій здався абсолютно мутнуватою людиною, плюс він називав деякі прізвища, з ким працює, — це люди відомі і у цих людей є темні плями, скажімо так, пов'язані з криміналом. Не знаю, казав він правду чи "понти ганяв", але мене це дуже збентежило.

Вдома, після цієї зустрічі я Маші сказав, що ця компанія нам особливо не потрібна, тим більше, що у мене повно справ, мені не до "тусовок". Але Маша, боюсь, мене вже не чула, а вони водили її по крутих ресторанах, і все було на пафосі.

Вдома було буденно і нудно, а з ними весело — ось вона і збігала до них. На одну з п'яти зустрічей приходив і я, щоб Маша не дорікала мені в тому, що я морожусь і не даю їй дружити з кимось.

– Що значить "водили"? Вас не бентежило, що ви проводите час порізно?

– Вона казала, що вони її звали постійно, а вона завжди приймала запрошення і постійно збігала потусуватися. Мені це було чуже, я був зайнятий роботою і будівництвом будинку, і часу не було.

А до кінця року почали відбуватися дивні і дикі речі: вона обручку зняла і перестала носити. Звичайно, у нас була розмова на цю тему. Вона сказала, що ходить в спортзал, і боїться втратити його там. Я сказав, що це важливо для мене і вона пообіцяла, що одягне його, але так і не носила більше обручку.

Листопад і грудень 19-го пройшли в постійному напруженні і стресі – регулярна відсутність Маші у будинку з різних причин, дзвінки та СМС, - надовго вона йшла в іншу кімнату з телефоном, намагалася зробити так, щоб я не побачив, хто дзвонить їй.

– Вас це і тоді не дивувало?

– Як тільки я починав про це розмову, починалися скандали і після чого фрази "що ти такий складний", з моєї точки зору, − звичайна жіноча маніпуляція, якогось виразного пояснення я від неї не чув. Скандали мені теж не потрібні, тим більше при дітях.

НГ-2020 ми домовилися святкувати разом з Андрієм і Лілею, я був втомлений, і мені було вже все одно. Вона домовилася з Лілею, і я вже не міг сказати "не приходьте". Андрій і Ліля сильно затрималися і прийшли вже після 12. Я в душі цього був радий, сподівався, що вони зовсім не прийдуть і все стане добре. Але добре не стало: під бій годин вона відмовилася цілуватися зі мною, пославшись на головний біль і дуже сумувала. А потім прийшов Андрій з Лілею, і вона ожила.

– З Нового Року нічого не закінчилося?

– А в новому році все ставало тільки гірше: все частіше і частіше стали пагони Маші до них на зустрічі. До речі, потім, коли все розкрилося і з'ясувалося, і у нас відбулася відверта розмова з Лілею − вона розповідала, що її найчастіше на цих зустрічах не було, а часто Маша "випадково" з'являлася у тих місцях, куди вони йшли з Андрієм.

Вона кидала дітей на мене чи тестя і тікала до Андрія майже кожен день. а іноді, двічі в день, якщо вдень їм "заважала" дружина Андрія.

– Що значить кидала дітей? Вони ж не одні були?

– Все вірно. Але який сенс такій сім'ї взагалі бути? Мається на увазі, що у нас була домовленість. Я працюю, вона займається дітьми, а ввечері я їй допомагаю. А вона ввечері гуляла десь. Навіщо заводити сім'ї, якщо ти хочеш гуляти?

– Ви не думали тоді разом сходити до психолога? Багато сімей якось проходять через схожі складності.

– Коли я пробував говорити, чи не занадто багато Андрія і Лілі в нашому житті, вона кричала, чого я такий складний. Всі розмови закінчувалися фразою "стався до всього простіше".

Причому навіть її батькам це не особливо подобалося: вона приїжджає пізно, у дітей збивається графік. Потім з'ясувалося, що вона дітям дає мелатонін, і вони на початку 12 вечора тільки засипали. Сьогодні у мене діти засинають вчасно і без допомоги пігулок.

– Ваша колишня дружина стверджує, що ви регулярно і надовго зникали, змінювали, били її.

– Ага, зраджував, з черговим проектом на роботі. Так, були моменти, коли я прямо говорив, що переночую в офісі, бо не встигаю, чи не хочу розпалювати домашню обстановку.

Але в будь-якій конфліктній ситуації, максимум, що я собі дозволив – голосно грюкнути дверима. І то, це було один раз – він же і останній.

До речі, з приводу "побиття": одного разу, коли ми вже жили окремо, я приїхав гуляти з дітьми, і побачив синці у неї на руках. Природно, я запитав, чи не б'є її Андрій, але вона відповіла, що це діти покусали. А потім я дізнався, що вона регулярно направляє в Оболонське відділенні поліції заяви про "нібито" побиття, хоча в дні, які вона вказувала, мене фізично навіть на Оболоні не було. Та й дивно виходить, якщо чоловік нібито б'є, то чому вона продовжує гуляти з ним і дітьми, їздити по парках і т. д.?

– Хто перший запропонував розійтися?

– 5 лютого ми святкували День народження дочки, а 6 або 7, після чергового скандалу, я не витримав і пішов. Я очікував, що вона зрозуміє, що переборщила і ми зможемо нарешті поговорити і спільно знайти можливість все виправити. Але, мабуть у Маші і Андрія Кунавіна вже були інші плани на життя, і на наше з Марією майно.

На фото Андрій Кунавін та Марія Холоденко (з особистого архіву)

Їй було плювати на мій відхід, вона будувала життя з іншим чоловіком і не соромилася про це говорити, перебуваючи вінчаною. І про це не знав ні я, ні дружина Андрія. Частково це потім підтвердили і водії самого Андрія.

– Ви не пробували поговорити з Андрієм?

– Спробував. Але він нацькував на мене своїх бандитів.

– А як реагувала його дружина, Ліля?

– Я призначив їй одного разу зустріч, але туди приїхав Кунавин з бандитами. Наскільки я знаю, вона дізналася всю правду про його стосунки з Марією і їх спільні плани тільки після арешту Кунавіна.

– Ви спілкувалися з дітьми, поки вони жили з мамою?

– Діти не жили з мамою. Їх мама гуляла з Андрієм Кунавіним, а вони жили або з дідусем, або засипали від таблеток, щоб не заважати мамі.

Кілька разів я пробував поспілкуватися, побачитися. Часто це закінчувалося погрозами з боку Андрія Кунавіна або Машиними розмовами про "дати грошей". 5-го травня, коли я приїхав на Оболонь, Маша закотила скандал, після чого подзвонила Кунавіну і він приїхав зі своїми бандитами. Виникала ситуація, що їздити на Оболонь стало ризиковано для дітей.

Я говорив: батьківські права однакові, дай мені провести час з дітьми. На що вона мені відповідала: "Дімочка, буде їм 14 – вони вирішать, з ким їм краще, а поки вони маленькі, буду вирішувати я". Вона вирішила, що вона головна, а якщо що, нацьковувала Андрія і його бандитське оточення на мене, повторюся будучи в шлюбі і вінчаною.

– Тобто отримавши чергову погрозу від Андрія, ви навіть не здивувалися?

– Я вже адаптувався, так. Мені сам же Андрій розповідав, що сидів у в'язниці. Друга судимість у нього була за шахрайство, і Маші я говорив, що він може її "розвести" на нерухомість. Вона говорила, що розбирається в людях, але думаю Маша йому була не потрібна, кінцева мета його була фінансова.

Шкода, що Маша не зрозуміла, що "злила" нашу родину і спільне життя на догоду бандитові і аферистові, хоча я неодноразово намагався достукатися до неї та її батьків.

– В який момент ви вирішили, що дітей треба забирати?

– По-перше, я дізнався від знайомих, що діти постійно з тестем, а Маша з Андрієм ходить на знімну квартиру. Мені розповіли, що діти були з пожовклими зубами, засипали в пів на першу ночі. Мене в той час до них вже взагалі не підпускали.

Я зрозумів, що діти їй вже не потрібні і вона "забила" на них. Тоді я прийняв рішення, що їх треба рятувати заради їх самих.

– Як це відбувалося?

– Все відбулося досить спонтанно. Ми збиралися їхати в парк і по дорозі заїхали до нас в будинок. Маша влаштувала чергову неадекватну істерику. Щоб діти цього не бачили, я поїхав з дітьми гуляти сам. І коли їхали в парк, дочка мене запитала, чому мама каже, що тато злий, якщо ти добрий, і друге - чому дядько Андрій спить з матір'ю в одному ліжку. Ось тоді я зрозумів, що так вже точно тривати не може, і що дітей я жити в бандитський притулок не віддам.

Теоретично я міг піти на її вимоги, і узгодити грошову таксу, за яку вона погоджувалася продавати право прогулянок. Але це було б нечесно по відношенню до дітей.

– І з цього моменту все почалося?

– Так, вони з Андрієм погрожували мені і моїм родичам. Дзвонили ночами з погрозами і лайкою. Коли при черговому дзвінку моя бабуся сказала "що ти мене третуєшь", на що Маша їй дуже хамськи і з лайкою відповіла. Потім вона скаже, що наговорила це все на емоціях, але не можна себе так ні в яких ситуаціях вести з людиною 79 років.

– Вас звинувачують у тому, що ви саме вкрали дітей і не даєте матері ні бачитись, ні спілкуватися з дітьми.

– Як можна вкрасти власних дітей? Я їх законний батько! У кого я їх вкрав? У матері, якій до них не було діла? Максимум турботи – перед відходом напхати їх таблетками, щоб не вередували і спали?

Мої діти були потрібні цим аферистам, щоб мати інструмент впливу на мене. Вона навіть з'їздила до Одеси, де, як мені відомо, за гроші сфабрикувала справу проти мене за 146 статті. Хоча причому тут Одеса? Хотіла таким чином чинити тиск на мене.

По дорозі з Одеси Андрія затримало СБУ, теж своя іронія. Маша була з ним, і раптом, коли Андрія не стало вона відхрестилася від нього і різко згадала про дітей, навіть фотографії вульгарненькі з инстаграму видалила, щоб створити образ супер-матері. Але ті, хто за нею вже давно стежать, думаю, це помітили. Це смішно.

– За що затриманий Андрій?

– За інформацією зі ЗМІ за тероризм і курирування розвідки ДНР. Там якийсь зв'язок з Кремлем, я глибоко не вникав. Мене, до речі, особливо розчулює, як жіноча половина населення з проукраїнськими аватарками, підтримують Машу. Якась політика подвійних стандартів.

– Як себе почувають діти? Де вони?

– Діти зі мною. Ми всі разом відмінно живемо у будинку, який я спеціально для своєї родини будував, поки Маша гуляла. З дітьми працюють люди з педагогічною і психологічною освітою. Ми багато граємо, проводимо разом час.

За цей час діти стали набагато спокійніше і дружніше. Відновився режим сну, відпочинку, харчування. Марк, нарешті, набрав вагу, а Мія, навпаки, трохи схудла. Займаються з викладачами, зараз на віддалені, тому що у них вітрянка, роблять успіхи в англійській.

Мія та Марк гуляють на подвір'ї дому (з особистого архіву)

– Всі речі, іграшки дітей залишилися в колишньому будинку? Вони не сумують через це все?

– Я знаю кожну іграшку, з якою грали і грають мої діти. У Мії вже відмінний набір Барбі і велика колекція ляльок-LOL, а Марк просить купити американського ламантина. З барбі простіше – що сподобалося, те й купили. З LOLиками складніше – багато повторюваних, іноді доводиться шукати варіанти обміну.

Якщо у Маші залишилися уривчасті спогади, що Марк колись грав 5 хвилин з динозавриком і викинув, то нехай хоча б не ганьбиться.

Але, в будь-якому разі, я не збираюся позбавляти наших дітей матері. Хоч і вважаю, що впораюся з вихованням дітей, в частині забезпечення їх розвитку і становлення, набагато краще, ніж вона – вона вже показала, що вона не в змозі забезпечити їм базовий необхідний для життя і здоров'я догляд, не кажучи вже про розвиток.

– Зараз ви перешкоджаєте спілкування Марії з дітьми?

– Марії добре відомо, чому на даний момент вона не може побачитися з дітьми − у дітей вітрянка і вони на карантині, а Маша вагітна. І я знаю, що вона не хворіла вітрянкою. Я бережу здоров'я її дитини, яку вона носить. А по телефону або відео-зв'язку Маша не хоче говорити з дітьми. Напевно, щоб писати потім в instagram слізні постики.

– Так, у вас буде третя дитина?

– Ні, це дитина не від мене, від кого думаю здогадатися нескладно. Маша повинна була стати хрещеною четвертої дитини Андрія і Лілі, а замість цього завагітніла від Андрія сама, точно стверджувати не буду. Тому, вона повинна бути вдячна, що батько займається дітьми, що дає їй можливість спокійно займатися своєю вагітністю і новим життям.

– Що знають діти про цю ситуацію, вони питають, де мама?

– Ні, і на початку мене це навіть лякало. Я навіть з психологом говорив про мінімізацію травми, але вони запитали чотири рази. Згадували про дідуся, - він займався дітьми, про кота, якого Андрій подарував, про маму рідше.

– Коли Маша останній раз спілкувалася з дітьми?

– Останні 4 місяці вона відмовляється говорити з дітьми по телефону або відео. Судячи з її instagram, їй потрібна легенда, що я поганий. І, мабуть, у неї якась юридична лінія побудована, і вона боїться, що, якщо я дам поговорити і десь це зафіксують - легенда зруйнується.

Їй більше подобається вирвати шматок листування з контексту, виставити в instagram, щоб інші дівчата, які мене не знають, прийшли і облили мене брудом. Я не бачу у неї жодних спроб налагодити діалог, саме заради дітей. На мою думку, їй подобається образ нещасної матері та чоловіка-деспота.

– Як плануєте вирішувати ситуацію?

– Через суд, як всі цивілізовані люди. Я не проти, щоб вона брала участь у житті дітей. Але, у форматі, який відповідає саме інтересам дітей, а не її особистим інтересам. Я вважаю, що інтереси дітей вище і моїх і її бажань.

– Цивілізовані люди не погрожують колишнім дружинам розправою. Марія стверджує, що ви їй постійно погрожуєте.

– На жаль, Маша не розуміє, що, можливо, існує третя сторона, якій вигідно демонізувати мене в очах суспільства і самої Маші. Я ніколи не збирався і не збираюся завдавати будь-якої шкоди матері наших дітей. Повторюся: що б не сталося між нами, ми залишаємося батьками двох чудових дітей.

– Ця історію відбилася якось у вашому колі спілкування? У наш час можна не хвилюватися про деякі репутаційні моменти з минулого?

– На щастя, усім, хто мене знає, відомо, що насправді сталося. Тому дискомфорту, як такого вже немає. Дітям зараз три і чотири роки. З часом все забудеться.

Погано те, що Маша не може зрозуміти, що я, як батько і вона, як мати — це назавжди і потрібен адекватний діалог, а це — коли обидві сторони задоволені, і коли дітям добре в розумінні обох батьків. А Маша каже, що діти її, будинок її, всі її, а так в житті не буває.

Сьогодні, по-справжньому її – це тільки дитина, якою вона вагітна. Своїми руками або мізками Маша не заробила навіть на одну чашку кави. Попри всю доброту, співчуття і теплі спогади про минуле сімейного життя – я її більше не зобов'язаний утримувати, і не хочу цього робити. Навіть тестеві колишньому готовий допомагати, але не їй. Тесть дуже багато займався дітьми, поки Маша гуляла і розбивала чужі сім'ї з дітьми.

– Ваш прогноз, чим все закінчиться?

– Моя кінцева мета – благополуччя та безпека дітей. Для Маші і її партнерів з громадських організацій, судячи з усього, це спроба за рахунок дітей отримати якісь матеріальні блага, попутно обливаючи мене брудом. Але вони ніхто по відношенню до наших з Машею дітей.

Коли вона зрозуміє, що поливати батька дітей брудом з незнайомими людьми - не добре, вибачиться і розповість правду, – тоді я зрозумію, що можна будувати адекватний діалог. А поки я у неї бачу тільки піар на власних дітях.

Якщо б людина реально думала про дітей, то вже б триста раз зі мною домовився і не виносила би це на публічну площину, а так це наводить на думку про іншу мету, яка переслідується такими засобами.

– Ви хочете в суді відстояти повну опіку? Традиційно, в Україні суд стає на бік жінки.

– Часи змінилися. Раніше так було. Але суспільство у нас в деякій мірі архаїчне і живе пострадянськими установками. В даній ситуації – ми як батьки абсолютно рівні. Причому у всьому. Закон не ставить пріоритет виходячи тільки зі статті, на відміну від суспільства. Особливо мені подобається читати соцмережі.

– Не боїтеся?

– Знаєте, постійний потік погроз і шантажу з боку оточення Маші, постійний потік брехливих істерик з боку Маші – мене все це загартувало. Ні, я вже втомився боятися, і не відступлюся в ім'я дітей та їх майбутнього.