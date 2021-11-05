Димитрівська батьківська субота: що можна і не можна нести в храми, як поминати покійних

Ця батьківська субота відзначається напередодні дня пам'яті великомученика Димитрія Солунського, що святкується 8 листопада.

Покровитель воїнів жив на рубежі III-IV століть, був комендантом міста Солунь у Греції. Він постраждав за Віру і був страчений за сповідання християнства в 306 році.

Увечері в п'ятницю напередодні поминальної суботи в церквах відбувається особлива заупокійна служба, яка називається парастас, а вже вранці 7-го священики служать літургію, після якої - загальну Панахиду.

У храмах священнослужителі в молитві в цей день просять Бога за померлих батьків і рідних, братів і сестер, за всіх полеглих воїнів і безвинно вбитих - не тільки в далекі часи, але і в нинішні, розповіли в ПЦУ на сторінці в Facebook.

"Проситимемо прощення їхніх гріхів і дарування їм Царства Небесного, де немає ні недуги, ні журби, ні зітхання, а є життя безкінечне. Спочилі вже не можуть каятися і просити прощення, зате ми можемо допомогти їм, молячи Бога за них", - зазначили в Церкві.

У цю поминальну суботу заведено подавати записки з іменами покійних рідних і близьких, які зачитуються священнослужителями під час заупокійного богослужіння.

Також віряни приносять в храм їжу для потреб приходу і нужденних, дають милостиню, здійснюють справи милосердя.

У поминальний день до церков за традицією віряни приносять хліб, печиво, цукерки, фрукти, овочі, крупи, вино кагор, пісне масло. М'ясні ж продукти, як і інший алкоголь, в храм брати не слід.