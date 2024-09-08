"Для меня русского больше не существует". Известная актриса призналась, как в 73 года перешла на украинский

Актриса рассказала, что выросла в русскоязычной семье и долгое время работала в российских театрах. Однако после начала полномасштабной войны полностью отказалась от языка страны-агрессора.

"На русском я не буду разговаривать! Для меня не существует его больше. Хотя родилась в русскоязычной семье, училась в школе, где преподавали все предметы на русском, украинский язык там был только с пятого класса. Поступать поехала в Москву", - поделилась она.

"Служила в двух российских театрах - 23 года в Севастополе, а затем - 15 лет в Театре имени Леси Украинки в Киеве. Получается, всю жизнь работала на российскую культуру. До 73 лет разговаривала на их языке. Теперь - ни за что", - добавила звезда.

Татьяна Шелига (фото: facebook.com/sheligatatyana)

Шелига отметила, что теперь разговаривает на украинском как в профессиональной сфере, так и в повседневной жизни.

Актриса продолжает совершенствовать язык и не боится делать ошибки. Если не может вспомнить какое-то слово, она просит помощи с переводом или использует словарь.

Кроме того, русскоязычный спектакль «Жениха вызывали, девочки?», с которым Татьяна Леонардовна много лет гастролировала по Украине, несколько лет назад перевели на украинский.

"Не боюсь ошибаться. Когда на какой-то творческой встрече не могу правильно перевести слово, мне подсказывают из зала зрители. Даже если собираемся с друзьями где-то в ресторанчике и кто-то переходит на русский, отвечаю на украинском", - сказала актриса.

Татьяна Шелига (фото: facebook.com/sheligatatyana)