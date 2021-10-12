Довгі вихідні у жовтні: як працюватимуть Нова Пошта та Укрпошта

Як працюватиме Нова пошта

У Новій пошті повідомили, що 14 і 15 жовтня всі відділення та адресна доставка працюватимуть за графіком суботи. Варто відзначити, що у кожного відділення свій суботній графік і детально перевірити години роботи вашого відділення можна по цьому посиланню.

Більшість відділень почнуть роботу з 9:00 або 10:00 ранку і працюватимуть до 17: 00 або 18: 00 годин.

16 та 17 жовтня всі відділення Нової пошти та адресна доставка працюватимуть за звичайним графіком суботи та неділі.

Як працюватиме Укрпошта

За спеціальним графіком відділення Укрпошти працюватимуть лише один день - 14 жовтня. Цього дня послуги населенню надаватимуть лише чергові відділення Укрпошти.

Детальний список чергових відділень Укрпошти можна переглянути за цим посиланням.

15, 16 та 17 жовтня всі відділення Укрпошти працюватимуть за звичайним графіком п'ятниці, суботи та неділі.