Узнайте правду. Могут ли курицы нести яйца, если в курятнике нет петуха

Очень многие из нас не представляют своего рациона без куриных яиц. Тогда вы, возможно, задавались вопросом, нужен ли петух в курятнике.

Узнайте в материале Styler , нужен ли петух в курятнике, когда вы просто хотите собирать там яйца.

Будут ли у кур яйца без петуха в курятнике

Куры-самки несут яйца. Вы, естественно, уже знали это. Но знаете ли вы, что куры могут нести яйца без петуха? Если нет петуха для оплодотворения яиц, курица просто снесет неоплодотворенное яйцо.

А это значит, что яйцо будет яйцом (и таким же вкусным), с той лишь разницей, что из него никогда не вылупится цыпленок.

Помните, что курицы несутся в любом случае, когда есть петух или его нет. Но размножаются они только при наличии петуха.

Куры рождаются с двумя яичниками. Один из них со временем сжимается и больше не функционирует. Другой ответственен за производство яиц. Куры несут яйца в течение 24-28 часов. Желток сначала образуется в яичнике, а затем попадает в яйцевод.

Процесс созревания яйцеклетки происходит в яичнике курицы, перед яйцекладкой начинается ее бурный рост. При этом оболочка яйцеклетки (фолликул) активно продуцирует желтковую массу. Одновременно в яичнике активно несущейся курочки можно увидеть от 4 до 6 крупных желтков. Когда яйцеклетка созрела, оболочки разрываются и происходит овуляция - выпадение желтка в воронку яйцевода.

Птенец вылупляется из яйца примерно через двадцать один день. Так что, если вы собираете яйца через день, все будет в порядке. Если вы хотите убедиться, что вы не разбиваете яйцо с цыпленком внутри, вы можете подержать его напротив яркого света. Таким образом, вы сможете увидеть эмбрион.