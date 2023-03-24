Дизайнеры создали платье с письмами любви к украинцам. Милла Йовович тоже оставила послание

Украинская кутюрье Леся Верлингиери в сотрудничестве с зарубежными коллегами создала платье с письмами поддержки украинцев. К проекту присоединились мировые звезды. После продажи платья все средства направят в Фонд Елены Зеленской.
О подробностях проекта читайте в материале ниже.
Украинская кутюрье и основательница бренда Lever Couture Леся Верлингиери в сотрудничестве с креативным директором Дженни Уильямсом, художественным директором Риччи Уильямсом, OWOW Agency и агентством Chest Of Wonders разработала проект A Love Letter to Ukraine. Он призван поддержать пострадавших от войны украинцев.
Дизайнер создала диджитал-платье, на котором вышитые слова любви и надежды, они очерчивают границы Украины. Также по ее подобию было создано реальное платье.
Обе работы впоследствии выставят на аукцион, а вырученные средства будут направлены на помощь украинцам через Фонд Елены Зеленской.
Кроме Миллы Йовович, свои послания украинцам уже оставили такие мировые звезды как Kesha, Кристен Ритер, Banks, Никола Формичетти, Рина Саваяма и Вера Фармига.
Присоединиться к инициативе может любой желающий - для этого только нужно загрузить свое письмо с пожеланиями украинцам на сайт проекта.
К инициативе также приложили руку диджитал-художник Оливьер Лата, студии DNE, Real Motion и украинская певица Тина Кароль - она стала моделью проекта.
"Чтобы продемонстрировать нашу любовь и надежду Украине, мы приглашаем людей делиться своими сообщениями поддержки через онлайн-кампанию. Участвуя, вы можете напомнить украинцам, что они не остались один на один перед теми вызовами, с которыми они сталкиваются сегодня", - отмечается на сайте проекта.
В платьях бренда Lever Couture, который основала украинская дизайнер Леся Верлингиери, часто можно увидеть мировых звезд. В частности, бренд любят Леди Гага, Карди Би, Гайди Клум, Милла Йовович и другие.
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Раньше мы писали о том, что мировые звезды обратились к украинцам со словами поддержки.