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Дизайнеры создали платье с письмами любви к украинцам. Милла Йовович тоже оставила послание

Уникальное платье продадут, а деньги направят на нужды украинцев (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Украинская кутюрье Леся Верлингиери в сотрудничестве с зарубежными коллегами создала платье с письмами поддержки украинцев. К проекту присоединились мировые звезды. После продажи платья все средства направят в Фонд Елены Зеленской.

О подробностях проекта читайте в материале ниже.

Что известно о проекте

Украинская кутюрье и основательница бренда Lever Couture Леся Верлингиери в сотрудничестве с креативным директором Дженни Уильямсом, художественным директором Риччи Уильямсом, OWOW Agency и агентством Chest Of Wonders разработала проект A Love Letter to Ukraine. Он призван поддержать пострадавших от войны украинцев.

Дизайнер создала диджитал-платье, на котором вышитые слова любви и надежды, они очерчивают границы Украины. Также по ее подобию было создано реальное платье.

Обе работы впоследствии выставят на аукцион, а вырученные средства будут направлены на помощь украинцам через Фонд Елены Зеленской.

После продажи платья деньги направят на помощь украинцам (фото: предоставлено проектом)

Кто из звезд присоединился к проекту

Кроме Миллы Йовович, свои послания украинцам уже оставили такие мировые звезды как Kesha, Кристен Ритер, Banks, Никола Формичетти, Рина Саваяма и Вера Фармига.

Присоединиться к инициативе может любой желающий - для этого только нужно загрузить свое письмо с пожеланиями украинцам на сайт проекта.

К инициативе также приложили руку диджитал-художник Оливьер Лата, студии DNE, Real Motion и украинская певица Тина Кароль - она стала моделью проекта.

Письма любви может оставить каждый желающий на сайте проекта (фото: предоставлено проектом)

"Чтобы продемонстрировать нашу любовь и надежду Украине, мы приглашаем людей делиться своими сообщениями поддержки через онлайн-кампанию. Участвуя, вы можете напомнить украинцам, что они не остались один на один перед теми вызовами, с которыми они сталкиваются сегодня", - отмечается на сайте проекта.

В платьях бренда Lever Couture, который основала украинская дизайнер Леся Верлингиери, часто можно увидеть мировых звезд. В частности, бренд любят Леди Гага, Карди Би, Гайди Клум, Милла Йовович и другие.

Читайте также, какие наряды от украинских дизайнеров были на голливудских звездах во время вручения Оскара 2023.

Раньше мы писали о том, что мировые звезды обратились к украинцам со словами поддержки.

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