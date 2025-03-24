В "Дії" стартовало голосование за состав Нацжури "Евровидения-2025": кто в списке

П'ять кандидатів, які отримають найбільшу підтримку, оцінюватимуть виступи артистів з інших країн у фіналі "Євробачення-2025" у Базелі. Опитування триватиме з 24 березня до 10:00 31 березня.

Долучитися до голосування можуть усі охочі від 14 років. Для цього потрібно відкрити застосунок "Дія", перейти до розділу "Сервіси", обрати "Опитування" та віддати свій голос за одного з дев’яти кандидатів.

Mélovin - відомий український співак, автор пісень, композитор і продюсер. Він представляв Україну на "Євробаченні-2018" та здобув перемогу в шоу "Х-Фактор", "Маска" і "Неймовірні дуети". Mélovin є лауреатом багатьох музичних премій, зокрема M1 Music Awards.

Tayanna - співачка, композиторка та авторка пісень, яка має чимало престижних нагород, серед яких "Золота жар-птиця - 2018" та M1 Music Awards – 2017. Вона була фіналісткою національних відборів на "Євробачення" у 2017 та 2018 роках.

Марко Галаневич - музикант, вокаліст та фронтмен гурту "ДахаБраха", а також актор київського театру "Дах". У 2020 році став лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Руслан Махов - режисер-постановник шоу, перформансів і кліпів для найвідоміших українських зірок. Він є режисером-постановником проєкту "Голос країни", хореографом шоу "Танці з зірками" та премії M1 Music Awards. Також Махов був хореографом-постановником номера України на "Євробаченні-2023".

Катерина Павленко - співачка, композиторка та авторка пісень. Вона є фронтвумен гурту Go_A, який посів п'яте місце на "Євробаченні-2021" у Роттердамі.

Анатолій Сачівко - режисер і хореограф у кіно та театрі. Засновник танцювального об'єднання Apache Crew. Він був постановником перформансу The Children’s Courtyard на "Євробаченні-2017" та режисером-постановником музичного відео "1944" для "Євробачення-2016".

Натела Чхартішвілі-Зацаринна - генеральна продюсерка музичних телеканалів "М1" та "М2". Вона працювала над створенням премій M1 Music Awards, "Золота жар-птиця", а також благодійних фестивалів "Чорноморські ігри" та Dity Help Music.

Олена Шоптенко - відома хореографка-постановниця, чемпіонка світу зі спортивних бальних танців. Вона є переможницею та головною хореографкою шоу "Танці з зірками".

Дмитро Шуров - засновник музичного проєкту "Pianoбой", відомий автор пісень, рок-піаніст, продюсер та кінокомпозитор. Він був музичним продюсером національних відборів на "Євробачення" у 2023 та 2024 роках.

П'ятеро кандидатів, які отримають найбільшу підтримку під час опитування, увійдуть до складу національного журі України на "Євробаченні-2025".

Посаду голови журі автоматично займе той, хто набере найбільшу кількість голосів. Якщо хтось із цієї п'ятірки не зможе підписати зобов’язання через поважні причини або за вимогою Європейської мовної спілки, його місце посяде наступний кандидат за кількістю голосів.

Відповідно до правил конкурсу, склад національного журі офіційно оголосять 17 травня - у день гранд-фіналу "Євробачення-2025", що відбудеться у швейцарському Базелі.

Що відомо про "Євробачення-2025"

69-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у 2025 році в швейцарському місті Базель. Право приймати конкурс країна отримала після перемоги Nemo з піснею The Code, яка принесла Швейцарії тріумф на попередньому конкурсі.

Гранд-фінал запланований на суботу, 17 травня, а півфінали відбудуться 13 та 15 травня. Місцем проведення стане арена St. Jakobshalle.

Загалом у конкурсі візьмуть участь 37 країн. Серед них 32 боротимуться за місце у фіналі під час півфіналів, де визначать до 20 фіналістів. Водночас представники "великої п'ятірки" - Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія - автоматично отримають місце у фіналі. Швейцарія, як країна-переможниця попереднього року, також виступить без відбору.