Действовать надо быстро: какие средства помогут избавиться от пятен клубники на одежде

Свежая, сочная и сладкая клубника может не только порадовать вкусом, но и оставить на одежде трудновыводимые пятна. Такие пятна очень трудно удалить с одежды, поэтому действовать надо быстро и осторожно.
Как просто вывести пятна от клубники с одежды - читайте на Styler ниже.
Если пятно от клубники свежее, то его проще вывести. Достаточно налить на загрязненный участок одежды кипятком.
Категорически нельзя удалять пятно от ягод с помощью мыла. Это лишь усугубит ситуацию и пятно еще больше закрепится на ткани.
Чтобы избавиться пятен от клубники или вишни, надо вскипятить чайник, натянуть изделие с пятном над глубокой миской и полить одежду кипятком.
От свежего ягодного пятна можно избавиться с помощью соли. Для этого нужно смешать соль с водой так, чтобы получилась каша.
После этого в смеси нужно замочить ткань. Следы от соли промыть мыльным раствором и постирать одежду в теплой воде.
Избавиться от пятен на одежде поможет раствор из лимонной кислоты. Нужно добавить в стакан воды в 1 ч. л. лимонной кислоты.
После этого необходимо замочить в стакане загрязненный участок и подождать 20 минут. Если пятно полностью не исчезнет, повторите процедуру.
Для удаления пятен от клубники на цветной одежде, нужно использовать глицерин.
40 г. глицерина нужно нанести на место загрязнения и подождать 2 часа. После этого постирать одежду в теплой воде.
Чтобы выбрать хорошую клубнику, следует обращать внимание на цвет плода и запах. Ягода не должна быть слишком темной и должна обладать выраженным приятным ароматом.
Хвостики не должны легко отрываться, ведь тогда ягода перезрела.
Хранить клубнику можно в холодильнике не больше трех дней после сбора.
Кроме того, не стоит мыть клубнику заранее. Ягоды лучше мыть сразу перед употреблением. Если купили уже мытую клубнику, положите между ягодами бумажные салфетки.
В морозильной камере клубнику можно хранить 12 месяцев. Для этого хорошо подходят контейнеры из пластмассы или толстого стекла. Не заполняйте контейнер клубникой полностью, поскольку ягоды увеличатся при замерзании.
Ранее мы сообщали, сколько стоит клубника в Киеве.
Также мы писали, как ухаживать за клубникой после сбора урожая, чтобы получить больше ягод.