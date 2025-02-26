Увлажняет и насыщает белком: этот напиток - настоящая находка для тех, кто заботится о здоровье

Увлажнить организм и получить такой же эффект, как и от обычной воды, можно с помощью обычного молока. Напиток на 90% состоит из воды и еще содержит кальций, который необходим организму.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well .

Чем полезно молоко

Молоко имеет идеальный увлажняющий эффект электролитов, воды и углеводов. Эта комбинация, которая утоляет жажду, делает молоко напитком, который помогает увлажнить организм.

Исследование, где было протестировано 13 различных напитков и обнаружило, что цельное молоко, обезжиренное молоко и апельсиновый сок обеспечивают лучшее увлажнение, чем вода.

Увлажняющий напиток на основе молока помогает организму оставаться увлажненным дольше, чем вода и увеличивая задержку жидкости. Это также привело к меньшему скачку уровня сахара в крови, что сделало его более стабильным источником энергии по сравнению с традиционными спортивными напитками.

Содержит электролиты

Электролиты - это минералы - натрий, калий, кальций и магний. Они помогают поддерживать общий баланс тела, от регулирования химических реакций и содействия сокращению мышц до поддержания артериального давления и правильного баланса жидкости.

Независимо от содержания жира, в молоке есть все эти электролиты.

Один стакан молока с пониженным содержанием жира (2%) содержит:

калории - 122

общее количество углеводов - 12 г

белок - 8 г

насыщенные жиры - 3 г

натрий - 96 мг (4% суточной нормы)

кальций - 309 мг

калий - 390 мг

магний - 29 мг (12% DV)

фосфор - 252 мг

Доктор философии Мэтт Пикоски рассказал, что хотя электролиты сами по себе не увлажняют, они помогают регулировать баланс жидкости.

На 90% состоит из воды

Молоко, как и многие другие продукты, такие как фрукты и овощи, естественным образом содержит много воды, что может помочь удовлетворить вашу потребность в гидратации.

Молоко естественно содержит около 90% воды, которая может помочь увлажнить так же, как вода.

Напиток является хорошим вариантом гидратации, поскольку это природные электролиты. Они помогают регулировать баланс жидкости.

Содержит натуральный сахар

Сахар является разновидностью углеводов, а молоко содержит природный сахар, называемый лактозой. Любой тип углеводов может способствовать гидратации, потому что процесс поглощения углеводов в кишечнике требует электролитов.

Наличие углеводов способствует всасыванию жидкости из тонкой кишки в кровь. Поэтому углеводы помогают этим электролитам усваиваться в теле, где они могут помочь жидкости идти туда, куда нужно.

Растительное молоко так же увлажняет, как коровье?

Уникальность молока заключается в том, что оно содержит естественный баланс воды, электролитов и макроэлементов (углеводов, белков и жиров). Молоко на растительной основе обычно содержит меньше калия и сахара, чем коровье молоко.

Если вы избегаете молочных продуктов или ищете веганскую альтернативу, то лучшим будет вариант растительного происхождения.

В частности, если вы покупаете немолочную альтернативу, всегда проверяйте пищевую ценность этих электролитов, чтобы лучше понять преимущества гидратации вашего растительного молока.

Стоит ли пить молоко вместо воды?

Понятно, что молоко может помочь вам увлажнить организм, но это не должно быть единственным источником жидкости.