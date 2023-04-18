"Смотрю на дом, а моей квартиры нет": российские ракеты убили отца и двухлетнего сыночка в Славянске

За два дня до Пасхи, 14 апреля, российскими ракетами С-300 был обстрелян Славянск . Ракеты попали в жилые дома, погибли 15 человек, более 25 - получили ранения. Жертвами этих ракет также стали Сергей Комаристый и его двухлетний сыночек Максим.

Детали трагедии в Славянске рассказала журналистка Виктория Ивлева, которая с 2022 года проживает в Киеве.

"Поднимаю голову, а моей квартиры нет"

Мама Настя в тот день ушла на тренировку в фитнес-клуб, который находится напротив дома. Ее муж, Сергей Комаристый остался дома с маленьким сыном Максимом и в гости к ним пришел дядя.

В 16:00 в их дом прилетели российские ракеты С-300. В фитнес-клубе начался пожар. Настя выбежала на улицу и увидела, что их квартиры на пятом, последнем этаже, просто нет.

"Выбегаю вся в дыму, в пыли, голову поднимаю, смотрю на наш дом - а моей квартиры, где муж и сын, нет. Нет квартиры, вообще нет, кругом грохот страшный, все рушится, и продолжаются прилеты. Я побежала туда, к подъезду нашему, с диким криком, потом не помню… кто-то держит меня, я ору нечеловечески, приезжает скорая, я прошу что-то дать успокоительное, таблетку какую-нибудь, а они говорят: у нас нету. Ну как так? Как так? Я трясусь вся, а у них нету… они же скорая, а мы почти на линии фронта… ", - рассказала Настя.

Настя и Сергей Комаристые (фото: instagram.com/anastasiiakomaristaya)

На место приехала полиция и ГСЧС, стали обходить квартиры, искать людей. Квартира Комаристых была на пятом, последнем этаже и взрывом ее разнесло полностью, даже стен не осталось.

Сергей погиб на месте. Его тело выбросило взрывной волной и швырнуло на землю. Только через двое суток спасатели его нашли под кучей строительного мусора.

Дядю достали всего в крови, но живого - он провалился в разрушенную квартиру этажом ниже. Малыш Максим провалился вслед за ним. Мальчика удалось найти только через полтора часа - друзья Сергея кинулись в указанное место разбирать завалы.

Мальчика нашли еще живым

Максим был жив и его сразу передали медикам. Настя в это время металась во дворе в ужасе.

"Малыша вынесли из дома и отдали сразу в скорую, мне с ним сесть не дали, я на переднем сиденье ехала. Мы спустились по дороге, метров пятьсот проехали, и вдруг сзади голос врача: "Я ничем не могу помочь. Он умер. Дышать перестал". И я провалилась куда-то", - описывает ужас Настя.

Она в шоке от того, что на место происшествия не могли найти даже собак и кинологов для поиска пострадавших. А у спасателей не хватало инструмента, перчаток.

"Я до сих пор не понимаю: мы умоляли, чтобы собак-кинологов привели на поиски - оказалось, что их в городе нет. А мы ж почти на передовой, прилеты постоянные, обстрелы. Как же так - спасатели просили людей даже ломики из дома захватить, своих не было. У ребят ни масок, ни перчаток, а там пыль столбом стояла, неба не видно, горло забивалось грязью. Потом волонтеры принесли…" - добавляет женщина.

Сейчас с Настей рядом постоянно друзья. Она не может поверить в то, что произошло, что она потеряла сына и мужа.

Настя Комаристых с сыном Максимом (фото: instagram.com/anastasiiakomaristaya)

Комаристых в городе знали

Сергей Комаристый был мастером по ремонту телефонов. Максим - веселым маленьким мальчиком двух лет и трех месяцев от роду. Их семью в городе знали, говорят только хорошее.

А еще сообщают, что Настя с мужем и малышом уехали, когда началась война, а потом вернулись домой. По словам местных жителей, такие ситуации тут не редкие - семьи уезжают, но на новом месте нет работы, дорогое жилье и они возвращаются назад. А порой едут в родной город, так как там остались старики и за ними некому ухаживать.

Сергей Комаристый с сыном Максимом (фото: instagram.com/anastasiiakomaristaya)

Похороны Сергея и Максима Комаристых состоятся в среду, 19 апреля. В 12:00 - отпевание в церкви на Соборной площади Славянска. Похоронят отца и сына на кладбище Рыбгоспа.

Настя Комаристая просит всех, кто может, прийти на отпевание, похороны и поминки своего мужа и сына.

Карта Насти для тех, кто хочет и может оказать посильную помощь: 4149 4390 4892 7267