Что говорит Долина об Украине

Певица родилась в Баку, однако в возрасте трех лет ее родители приняли решение переехать в Одессу, откуда сами родом. Именно в этом украинском городе выросла Лариса. Даже ее карьера началась в ансамбле "Мы одесситы".

Затем она начала работать в России, где стала заслуженной артисткой. После этого популярность Долиной взлетела настолько, что она решила присоединиться к партии "Единая Россия" в 2003 году.

Лариса Долина поддерживает войну России в Украине (фото: росСМИ)

Очевидно, именно мандат не дает певице посмотреть на реальность трезво. Так, например, в марте 2015 во время концерта в честь годовщины аннексии Крыма она исполнила гимн РФ вместе с Путиным, а позже сказала со сцены, что "Одесса принадлежит Украине только на карте".

Лариса Долина поет с Путиным гимн РФ в Крыму (фото: росСМИ)

В январе 2016 года в Крыму отменили концерты Алессандро Сафина и Пьера Ришара в Крыму. Тогда Долина заявила: "Я не знаю, какие санкции пообещала им Украина, но я уверена, что этой стране и ее руководителям надо думать о своем разваливающемся многострадальном конгломерате вместо того, кто и когда выступает у нас в Крыму. Как говорит мой продюсер Илья Спицын, "когда Господь хочет наказать государство, он посылает в нее ЦРУ и Петра Порошенко".

Имя Ларисы Долиной внесено в базу "Миротворец", так же как и Филиппа Киркорова (фото: росСМИ)

В одном из интервью пропагандистка рассказала, как сильно увлекается культурой России.

"У нас золотой стандарт. И писатели, и поэты, и музыканты, композиторы. Это невозможно отменить, и этого никогда не будет. Потому что русская культура - это знаковая культура, это клондайк", - сказала она.

Певица безосновательно убеждена в абсолютном величии русской культуры (фото: росСМИ)

Более того - по мнению Долиной, Россия гораздо сильнее всех других стран, и поэтому мешает им.

"Мы сильнее, мы круче, мы лучшие. Это мешает всему миру, но им придется с этим смириться", - заявила путинистка.

Интересно, что недавно у Долиной вышла коллаборация с молодой российской певицей Клавой Кокой.

Долина спела вместе с Клавой Кокой (фото: росСМИ)

В их работе не слишком прослеживается большая русская культура, кроме бабушкиного ковра на полу. Ведь самих высказываний о собственной культуре недостаточно, ее нужно еще и демонстрировать, что россияне так и не научились делать.

Так Долина выглядит сейчас на снимках с поклонниками (фото: росСМИ)