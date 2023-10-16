Смотрите, какую школу и садик построят в Буче. Проект разработали украинские и литовские архитекторы

Украинские и литовские архитекторы создали проект новой школы и детского сада в Буче. Реализация строительства обойдется в 18 млн. евро, к ней присоединятся литовские инвесторы. Это будет государственное образовательное учреждение на 880 детей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию украинских дизайнеров Martins architecture & design studio в Facebook .

Что известно о проекте

"Презентуем значимый для нас проект - образовательное учреждение в Буче. Оно будет состоять из школы и детского сада. Нашей команде martins доверили работу над дизайном помещений, а архитектуру создают литовская студии 2L Architects вместе с украинцами BAUST architects", - пишут авторы проекта.

Главный вызов проекта - создать пространство, гендерно-нейтральное и такое, которое не будет мешать детям идти собственным путем к развитию.

"При создании дизайна образовательного учреждения, команда архитекторов акцентировала внимание именно на основной функции - обучении, и руководствовалась принципом логического дизайна интерьеров", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что площадь заведения составит 14 600 кв. метров.

Вот так будет выглядеть новое образовательное учреждение (фото: facebook.com/martins.com.ua)

Напомним, что в прошлом году из-за действий российских военных во время оккупации Бучи несколько образовательных учреждений получили значительные повреждения. Тогда три школы не успели отремонтировать к началу учебного года, в остальных 13 образовательный процесс начался вовремя.

Вот так будет выглядеть новое образовательное учреждение (фото: facebook.com/martins.com.ua)