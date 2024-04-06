Смотрите, как менялся эталон женской фигуры на протяжении ХХ века (фото)

Женской красоте во все эпохи придавали большого значения. Ее эталоны менялись по несколько раз в столетие. И то, что ценится во внешности сейчас, могло бы показаться совершенно непривлекательным 100 лет назад.

О том, как менялся эталон женской фигуры, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на публикацию I go shopping.

1920-е годы

Женским идеалом 20-х годов была подтянута плоская грудь, не так выражена талия, как в предыдущую эпоху, и общая худая спортивная фигура. Короткие волосы стали стильными, поскольку они дополняли эту фигуру. От корсетов отказались, вместо этого предпочли одежду, которая делала грудь плоской.

Чтобы соответствовать новым стандартам красоты, женщины начали придерживаться диет. Появление средств массовой информации не помогло ситуации, сделав сильный акцент на стройности. Многие женщины попали в ловушку похудения и явились началом расстройств пищевого поведения. Период между 20-ми и 80-ми годами зафиксировал самую высокую статистику расстройств пищевого поведения.

В 20-е прошлого века в моде были спортивные фигуры с плоской грудью (фото: pinterest.com)

1940-е годы

В этот период в моде были стройные ноги. А также в тренд вернулись большие размеры груди. Женщины массово раскупали чулки и бюстгальтеры, поскольку одеждой хотели подчеркнуть сильные стороны своей фигуры.

Эталон красоты были стройные ноги и пышная грудь (фото: pinterest.com)

1960-е годы

В 60-е годы была достаточно тревожная статистика расстройств пищевого поведения, включая нервную анорексию, поскольку стройность вышла на совершенно новый уровень. Это явилось ключевым фактором роста для индустрии диетических продуктов и добавок.

Видя, какими усилиями некоторым женщинам дается идеальная фигура "стручковой фасоли", началось движение, которое пыталось вернуть здравый смысл в жизнь женщины.

В моде была стройная фигура с тонкой талией и узкими бедрами (фото: pinterest.com)

1980-е годы

Мода на экстремальные диеты снизилась, но начался культ наращивания мышц. Эталоном красоты были стройные и подтянутые фигуры. Женщины выполняли упражнения для наращивания мышц, уделяя особое внимание рукам, ногам и плечам.

В моду вошли спортивные подтянутые фигуры (фото: pinterest.com)

1990-е годы

Общество 90-х годов ненавидело ожирение. В прессе часто притесняли людей с лишним весом. Их считали ленивыми, алчными, нездоровыми. При этом случаи ожирения росли, но именно нервная анорексия повлекла больше жертв.

В моду вошли короткие юбки, которые должны были привлекать внимание к длинным стройным ногам. Также в тренде были худощавые скулы.

В моде были стройные женщины с длинными ногами (фото: pinterest.com)