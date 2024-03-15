RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Смотрите, как будет выглядеть разрушенный университет в Ирпени после восстановления (фото)

Как будет выглядеть университет после восстановления (фото: MASA architects)
Автор: Василина Копытко

Архитекторы показали проект восстановления Государственного налогового университета в Ирпени, который в 2022 году получил значительные разрушения из-за обстрелов россиян.

О том, как будет выглядеть университет после восстановления, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию MASA architects в Instagram.

Как будет выглядеть университет после восстановления

"В разгар российского вторжения в Украину в 2022 году, в разгар Ирпенской битвы Государственный налоговый университет (ГПУ) получил сокрушительный удар. Особенно сильно пострадало его культовое главное здание, расположенное на главных улицах Ирпени. Вместо того, чтобы просто восстанавливать утраченное, ГПУ стремится к трансформации, которая отвечает его текущим потребностям и функциям", - говорят архитекторы.

MASA architects и MADMA urbanism+landscape поделились эскизным проектом этого здания и окружающего ландшафта, который создали в сотрудничестве с местными партнерами: проектным бюро Druid, Beloded Landscaping и IRS.

"Несмотря на войну, которая до сих пор длится, мы очень хотели быть активными в восстановлении Ирпени", - говорят авторы проекта.

Так будет выглядеть университет после восстановления (фото: MASA architects)

Архитекторы при разработке проекта пытались оптимизировать стоимость и эффективность строительства. Восстановленное здание должно стать одним из символов нового поколения города.

Новый проект подразумевает обустройство окружающего пространства вокруг здания и увеличение зоны для пешеходов. Первый этаж здания планируют сделать прозрачным.

Так будет выглядеть университет после восстановления (фото: MASA architects)

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьИрпень