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Смотрите очень трогательный клип о любви на фоне войны

Кадр из видео "Поживемо-побачимо"
Автор: Styler

Популярная группа Фіолет во главе с известным писателем Сергеем Мартынюком показала трогательное видео на новую песню"Поживемо-побачимо".

По словам музыкантов, это одна из немногих их песен, написанных после 24 февраля, которая не является прямой рефлексией на войну.

"Это искренняя исповедь человека с багажом лет и опытов, который готов признавать собственные ошибки, изъяны и бороться за счастье ближайших. Песня, толковать слова которой, пожалуй, и не нужно - каждый отыщет там свою строчку и напоминание о пережитом", - говорит Сергей.

Для самого артиста "Поживемо-побачимо" - это "совершенно новый уровень откровенности со слушателем, подкрепленный важным осознанием того, что время в нашей стране с недавнего времени побежало быстрее чем где-либо, и жить нужно уже".

"Жить, бороться, любить", - добавляет Мартынюк.

Сергей Мартынюк (фото: пресс-служба группы Фіолет)

Главные роли в клипе исполнили руководительница крупного волонтерского штаба "Ангар" Оля Валяник и боевой медик ВСУ Алексей Кушнер.

Пара сыграла самих себя после долгой разлуки из-за войны.

"Мы очень мало проводим времени вместе после начала полномасштабной войны, потому что каждый находится там, где наиболее полезно. Увидеться удается довольно редко. Так что съемка клипа стала еще одной возможностью побыть рядом, насладиться друг другом, почувствовать запах любимого человека, обняться. В самом видео мы не играли роли, мы искренне кайфовали от того, какое же это счастье - быть друг у друга", - говорят Оля и Алексей.

Ранее мы писали, что солистка группы KAZKA Александра Зарицкая выходит замуж и уже похвасталась кольцом.

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