Девушку выгнали из супермаркета из-за "неподходящей" одежды (фото)

Что произошло в магазине

Девушка была одета несколько откровенно, и это не понравилось посетителям и администрации магазина в Белу-Оризонте, что в Бразилии.

"Я только что вернулся домой из супермаркета, и меня затравили за то, что я носила "слишком короткую одежду". Одни смотрели на меня с предубеждением, другие ругали меня и, наконец, меня выгнали.

Вы верите в это? Я считаю абсурдом, что к нам, женщинам, до сих пор так относятся только потому, что мы одеваемся так, как хотим", - жалуется Кэролай.

Девушку выгнали из супермаркета за "не такую" одежду (фото: instagram.com/kerolaychavesreal)

Кто такая Кэролей Чавес

Кэролей - модель OnlyFans и блогерша с сотней тысяч подписчиков в Instagram. Она любит провоцировать, публикуя откровенный контент.

Но слишком открытые шорты и топ, которые подчеркнули пышные формы красавицы, пришлись не по душе консервативным жителям Белу-Оризонте.

Кэролай не стесняется своего тела (фото: instagram.com/kerolaychavesreal)

Публикация в Instagram уже набрала более 150 тысяч лайков и много противоречивых комментариев. Некоторые согласны с администрацией и посетителями магазина, утверждая, что "не надо идти в супермаркет в таком виде, ведь там могут быть дети".

Тем не менее многие поддержали девушку, отметив, что выглядит она прекрасно, и ей не нужно стесняться демонстрировать свое тело.