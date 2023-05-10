Девушку выгнали из супермаркета из-за "неподходящей" одежды (фото)

21-летнюю девушку-модель выгнали из супермаркета из-за "неподходящей" одежды. Она пожаловалась на травлю шеймеров, которым ее внешний вид показался слишком откровенным.
Красавицу зовут Кэролай Чавес, и об инциденте она пожаловалась в Instagram.
Девушка была одета несколько откровенно, и это не понравилось посетителям и администрации магазина в Белу-Оризонте, что в Бразилии.
"Я только что вернулся домой из супермаркета, и меня затравили за то, что я носила "слишком короткую одежду". Одни смотрели на меня с предубеждением, другие ругали меня и, наконец, меня выгнали.
Вы верите в это? Я считаю абсурдом, что к нам, женщинам, до сих пор так относятся только потому, что мы одеваемся так, как хотим", - жалуется Кэролай.
Девушку выгнали из супермаркета за "не такую" одежду (фото: instagram.com/kerolaychavesreal)
Кэролей - модель OnlyFans и блогерша с сотней тысяч подписчиков в Instagram. Она любит провоцировать, публикуя откровенный контент.
Но слишком открытые шорты и топ, которые подчеркнули пышные формы красавицы, пришлись не по душе консервативным жителям Белу-Оризонте.
Кэролай не стесняется своего тела (фото: instagram.com/kerolaychavesreal)
Публикация в Instagram уже набрала более 150 тысяч лайков и много противоречивых комментариев. Некоторые согласны с администрацией и посетителями магазина, утверждая, что "не надо идти в супермаркет в таком виде, ведь там могут быть дети".
Тем не менее многие поддержали девушку, отметив, что выглядит она прекрасно, и ей не нужно стесняться демонстрировать свое тело.
Ранее мы писали, что мужчину выгнали из McDonald's из-за того, что он был "неподходяще" одет.