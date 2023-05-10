Дівчину вигнали з супермаркету через "непідходящий" одяг (фото)

Що сталося в магазині

Дівчина була вдягнена дещо відверто, і це не сподобалося відвідувачам і адмінітсрації магазину в Белу-Оризонті, що в Бразилії.

"Я щойно повернувся додому з супермаркету, і мене зацькували за те, що я носила "занадто короткий одяг". Одні дивилися на мене з упередженням, інші лаяли мене і, нарешті, мене вигнали.

Ви вірите в це? Я вважаю абсурдом, що до нас, жінок, досі так ставляться лише тому, що ми одягаємося так, як хочемо", - скаржиться Керолай.

Дівчину вигнали з супермаркету за "не такий" одяг (фото: instagram.com/kerolaychavesreal)

Хто така Керолей Чавес

Керолей - модель OnlyFans і блогерка з сотнею тисяч дописувачів в Instagram. Вона любить провокувати, публікуючи відвертий контент.

Але надто відкриті шорти і топ, які підкреслили пишні форми красуні прийшлися не до вподоби консервативним мешканцям Белу-Оризонті.

Керолай не соромиться свого тіла (фото: instagram.com/kerolaychavesreal)

Публікація в Instagram вже набрала понад 150 тисяч лайків і багато суперечливих коментарів. Дехто згоден з адміністрацією і відвідувачами магазину, стверджуючи, що "не треба йти в супермаркет в такому вигляді, адже там можуть бути діти".

Тим не менш багато хто підтримав дівчину, зазначивши, що виглядає вона чудово, і їй не треба соромитися демонструвати своє тіло.