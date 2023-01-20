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Девочку с умственной отсталостью хотят отстранить от учебы в школе: разгорается скандал

Школьнице сейчас 12 лет (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Директор специализированной общеобразовательной школы в Горишних Плавнях на Полтавщине хочет отстранить от учебы 12-летнюю ученицу из-за ее сильной умственной отсталости. Главным аргументом является недостаток средств в бюджете и отсутствие прогресса в Софии.

Об этом мама девочки написала в сообществе "Батьки SOS" в Facebook.

Что известно об инциденте

Мама 12-летней Софии Анастасия Кондрашова обратилась к сообществу родителей со своей историей. Дело в том, что ее ребенка хотят отстранить от обучения в школе из-за умственной отсталости.

По ее словам, до полномасштабной войны София ходила со всеми в школу, и это ей очень нравилось. Однако после 24 февраля дочь пришлось перевести на индивидуальное обучение на дому.

"Такой ребенок не все может понять, когда тревога, сирена. Надо быстро спускаться в укрытие, а ребенку это тяжело. И поэтому мы решили, что лучше будет дома", - рассказала журналистам "Сніданку з 1+1" Анастасия.

В начале января маме позвонила директор и сообщила, что ее ребенка "списывают" посреди учебного года. На это она назвала две причины: уменьшение финансирования детей из-за военного положения и отсутствия прогресса в Софии. Мол, она не считает до 100, как все дети, а только до 20.

"Мы стараемся. У нас тоже есть требования, требования государственного стандарта. И с Софией у нас возникает проблема, что мы ничего не можем сдвинуть с места - результата нет. На индивидуальное обучение средства не выделяются", - сказала директор во время личного разговора с Анастасией.

После войны ребенка, возможно, вернут в школу. С такой позицией Анастасия категорически не согласна.

"Ребенка даже директор в глаза не видел, никакой комиссии не было, все только со слов учителя. Я не согласна с этим решением. У ребенка единственные сейчас эти занятия, и то они хотят у него их забрать", - делится мама.

В конце концов, женщина пожаловалась на правительственную горячую линию, и это дало результат. Теперь София может продолжать обучение на абсолютно законном уровне.

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