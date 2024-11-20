Девушка Джонни Деппа намекнула на будущую свадьбу и заговорила о детях

Личная жизнь Джонни Деппа

Об изменении статуса Власова высказалась в своем блоге. Она призналась, что в этом году дважды получала признание и на второе предложение ответила согласием. По словам Юлии, сейчас она обручена. В качестве подтверждения своих слов девушка показала роскошное кольцо, которое виднелось на безымянном пальце.

"В этом году дважды делали предложение. Я обручена", - написала она.

Юлия Власова заговорила о свадьбе с Джонни Деппом и рождении детей (фото: instagram.com/im__iuliia)

Более того, Власова также заявила, что вместе со своим любимым уже задумывается о пополнении в семье. "Планируете ли вы детей в будущем, во сколько лет идеально?" - поинтересовался кто-то из юхеров. "Планируем скоро", - ответила она.

Имени своего жениха россиянка раскрывать не стала. Однако в сети продолжают говорить о том, что речь идет именно о Джонни Деппе, поскольку ему с лета этого года приписывают роман с Власовой. Сам звезда Голливуда никак не реагирует на подобные заявления и не комментирует новые отношения.

Юлия Власова заговорила о свадьбе с Джонни Деппом и рождении детей (фото: instagram.com/im__iuliia)

Однако Юлия в прошлом выкладывала снимок с Деппом, и поклонники назвали его "очень интимным". Позже россиянка решила удалить фото и заверила, что просто дружит с Деппом.

Напомним, о новом романе Деппа в сети заговорили в июле. Тогда писали, что новая любимая звезды - копия его бывшей жены, актрисы Эмбер Херд. Таблоиды сообщали, что Джонни в большинстве своем продолжает жить в Британии, куда переехал после развода. Во время прогулки в Лондоне папарацци успели сфотографировать его за руку с Юлией - они наслаждались совместным временем и улыбались друг другу.

Впервые Власова и Деппа увидели вместе еще в 2022 году. Это произошло на концерте Джеффа Бэка в Праге.

Как выглядит избранница Джонни Деппа Юлия Власова (фото: instagram.com/im__iuliia, скриншот)

К слову, Джонни Депп - 61-летний актер, который в период с 2015 по 2017 был в браке с Эмбер Хердом. Первой его законной избранницей была визажистка Лори Эллисон - их брак длился с 1983 по 1985 год.