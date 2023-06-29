Чуда не произошло. В горах Калифорнии нашли тело знаменитого голливудского актера, который пропал полгода назад

Кто такой Джулиан Сендс

Знаменитый актер родился 4 января 1958 года в Западном Йоркшире, Британия. Актерскому мастерству обучался в Центральной лондонской школе языка и драматического искусства, потом играл в театре. Первые годы в кино он играл на второстепенных ролях.

Слава пришла к нему в 1984 году после фильма Ролана Жоффе "Поля смерти", где он сыграл фотографа. Следующим фильмом, который стал для него пропуском в Голливуд, стала картина Джеймса Айворы "Комната с видом" в 1985 году.

В конце 1980-х он сыграл в фильме "Чернокнижник", потом в "Арахнофобии", "Версии Браунинга", "Покидая Лас-Вегас", "Свидание на одну ночь", "Тайны Смолвилля", "Охота на ведьм","Таймкод", "Отель", "Призраке в опере", "Ватель", "24 часах", "Девушка с татуировкой дракона", "Тринадцать друзей Оушена".

Фото: Джулиан Сендс

Из последних фильмов: "Звездные врата", "Скрюченный домишко", "Дудочник", "Призраки понедельника", "Разукрашенная птица" и "Благословение". Всего на его счету более 100 ролей в кино.

В 1998 году был выбран популярным британским журналом, как самый сексуальный мужчина. Много лет дружил с Джоном Малковичем, сыграл в его моноспектакле и был номинирован на премию Драма Деск.

Был дважды женат. Первая супруга - британская журналистка Сара Харви. От этого брака у него в 1985 году родился сын - Генри Морли Сэндс. Вторая супруга - журналистка Евгения Ситковиц, которая родила ему две дочери.

Фото: Джулиан Сендс и Малкович

Джулиан Сендс и трагическая гибель в горах

Актер называл горы своей страстью и старался посвящать этому увлечению много времени. В интервью он говорил, что восхождение на вершины и кинобизнес очень похожи - "важно помнить, каким бы ты классным не был, всегда есть другие вершины". Сендс был профессиональным альпинистом.

В начале января 2023 года он вместе с коллегой-альпинистом отправился на покорение очередной горы в Сан-Гебриэл, недалеко от Лос-Анджелеса. 13 января с Сендсом пропала связь.

На поиски голливудской звезды и его напарника отправили спасателей и вертолет. Однако - актер словно испарился. Поисковый отряд вынужден был вернуться назад из-за плохих погодных условий. Спасатели и поисковые отряды снарядили еще 8 экспедиций по поиску артиста, но безуспешно.

Гора Baldy Bowl, на которой исчез Сендс, считается трехтысячником. У подножья расположен горнолыжный курорт с подъемниками. Местные спасатели считают эту вершину опасным, но туристы ее очень любят. За последние три года гора забрала жизни уже 6 человек.

Зимой она очень опасна - из-за лавин и замерзшие тропинки. Сендс выбрал самый сложный маршрут, протяженностью 30 км.

24 июня туристы обнаружили в горах останки и сообщили об этом шерифу. Место было указано именно то, на горе Болди, где в январе пропал актер. На место была вызвана команда спасателей. Тело передали на экспертизу, которая подтвердила - оно принадлежит 65-летнему актеру Джулиану Сендсу.