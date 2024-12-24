Чудеса на Рождество. У этих знаков Зодиака закончится "черная" полоса

Рак

Впустите в свое сердце доброту и веру в чудеса. Не стоит разочаровываться и опускать руки, если что-то из вашего списка задуманного так и не удалось воплотить в жизнь. Вас ждет перезагрузка, благодаря которой вы сможете попрощаться с "черной" полосой и начать жить так, как всегда мечтали.

Водолей

Таро-гороскоп на среду сулит вам радостную новость. Вы сможете наконец-то добиться желаемого и решить свои проблемы. Сложности рано или поздно заканчиваются, помните об этом. Уже 25 декабря вы поймете, что в вашей жизни начинается новая и очень счастливая глава.

Близнецы

Не зацикливайтесь на плохом, пора стряхнуть с себя пыль и впустить в свою жизнь чудеса. Настраивайтесь на позитив и перемены, вскоре у вас начнется "белая" полоса. Не волнуйтесь из-за пустяков и окружите себя людьми, с которыми вам комфортно. "Фильтруйте" новых знакомых и начинайте все с чистого листа.

Стрелец

Таро-гороскоп на 25 декабря сулит вам фантастические новости. Вы сможете порадоваться и даже воплотить в жизнь свою мечту. Удача вернется в вашу жизнь, и это будет очень эффектно. Она принесет немало чудес и попросту сотрет в порошок все надуманные проблемы, которые мешали вам двигаться вперед.