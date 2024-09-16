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Детское Евровидение 2024 года: все песни участников Нацотбора

Понедельник 16 сентября 2024 16:55
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Детское Евровидение 2024 года: все песни участников Нацотбора Кто представит нашу страну на Детском Евровидении (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Уже скоро состоится Детское Евровидение. И стало известно, какие участники прошли в финал Национального отбора и с какими песнями они будут бороться за возможность представить Украину на песенном конкурсе. Треки для шести юных артистов создали музыкальная продюсер Нацотбора Светлана Тарабарова и автор песен Евгений Триплов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Суспільне".

Все песни финалистов

Артем Котенко - "ДІМ"

12-летний певец исполняет трогательную песню о тех кто потерял дом, но не только как жилье, но и как место собственной силы. Артем хочет донести, что все, особенно сейчас, должны находиться в уюте и безопасности, иметь свой дом.

Злата Иванив - "НАМИСТО"

Певице всего 10 лет, она решила выступить с песней о нашей культуре. Злата поет о мамином ожерелье, которое стало оберегом, ведь оно связывает между собой поколения.

Ангелина Глогусь - "Плачуть янголи"

12-летняя артистка выбрала непростую тему. Ангелина поет об ангелах и жестокости людей. И девочка надеется, что рано или поздно плохие времена закончатся, а вместо дождя и грусти появится радуга.

Илья Коновченко - "SPACESHIP"

Певцу 12 лет, а в своей песне он рассказывает о космическом корабле. И он может помочь мечтателям добиться желаемого. Но главное не только мечтать, но и упорно работать, чтобы достичь собственных целей.

Анастасия Белибова - "Unbelievable"

13-летняя певица решила выбрать трек, в котором рассказывает о подростках и трудностях, с которыми они сталкиваются. Анастасия хочет, чтобы все помнили о собственной уникальности и неповторимости.

Вероника Коган - "Harmony"

11-летняя артистка поет о стереотипах, от которых стоит освободиться. Вероника хочет, чтобы ее слушатели отказались от подстраивания под ожидания людей. Ведь каждый имеет право на самовыражение.

Когда состоится финал Нацотбора на Детское Евровидение

Уже 22 сентября украинцы узнают, кто представит нашу страну на песенном конкурсе. Финал Нацотбора будет проводиться в формате телевизионного концерта, начало запланировано на 18:00.

"Как и в предыдущие годы, победителя отбора определят по результатам голосования жюри и зрителей. Ведущими шоу выступят украинская певица, представительница Украины на Детском Евровидении - 2015 Анна Тринчер, официальный "голос" Песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко и ведущая видеоблога Евровидение Украина Анна Тульева", - сообщает "Суспільне".

А сам конкурс в этом году состоится в Испании. Детское Евровидение будет проходить в Мадриде, финал запланирован на 16 ноября.

К слову, раньше мы рассказывали, где сейчас выигравшая "Детское Евровидение-2012" Анастасия Петрик.

Кроме этого, недавно было названо 25 новых украинских песен на любой вкус.

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