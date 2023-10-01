Детское Евровидение 2023: где сегодня смотреть нацотбор и как проголосовать
Национальный отбор на Детское Евровидение состоится 1 октября в 18.00. Победитель Нацотбора будет представлять Украину на 21 конкурсе Детское Евровидение в Ницце. Конкурс пройдет 26 ноября 2023 года.
Где смотреть Нацотбор и как проголосовать за участников, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Детского Евровидение.
Где смотреть
Начало трансляции национального отбора в 18:00. Смотри можно на следующих платформах:
Телеканал и сайт "Общественное Культура "
Сайт Детского Евровидение – junior.eurovision.ua
Facebook-страница "Детское Евровидение "
YouTube-канал "Детское Евровидение "
В приложении "Дія" - на "Дія.TV" и телеканал "Общественное Культура HD".
Как проголосовать за исполнителей
Победителя финала будут определять по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).
Голосование зрителей проходит в два этапа. Первое прошло за два дня до Нацотбора, а второе - будет во время трансляции.
Опрос открылся сегодня, 1 октября в приложении "Дія". Проголосовать за одного из кандидатов можно будет примерно в течение 20 минут после выступления всех финалистов.
Как проголосовать на Нацотборе Детского Евровидение (скриншот)
Свой голос за исполнителей вправе отдать все желающие от 14 лет. Для этого нужно зайти в приложение "Дія", выбрать в разделе "Послуги" пункт "Опитування" и отдать голос.
В состав жюри финала Национального отбора на Детское Евровидение вошли Игорь Кондратюк, Jerry Heil и Alyona Alyona. Членов жюри украинцы избрали с помощью голосования в приложении "Дія".
Напомним, ранее мы писали о том, кто попал в финал Нацотбора Детского Евровидение.
А также мы рассказывали о том, когда и в каком городе пройдет Евровидение 2024 года.