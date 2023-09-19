Ребенок жалуется на учителей в школе? Юрист рассказал, что делать родителям

Что нужно сначала сделать

По словам эксперта, когда ребенок приходит из школы и жалуется на учителей, важно выслушать его и воспринять это серьезно.

В частности, не перебивайте его и не выражайте своих мыслей или впечатлений до тех пор, пока ребенок не перестанет рассказывать.

После того, как ребенок поделился своими чувствами, задайте ему вопрос, чтобы получить больше информации. Спросите, почему он считает, что учителя по отношению к нему ведут себя неправильно или почему он испытывает дискомфорт.

"Попробуйте выяснить, есть ли конкретная ситуация или событие, которое побудило ребенка к жалобам. Возможно, ему тяжело изучать определенный предмет или он чувствует себя пренебрежительным или обиженным учителем", - говорится в сообщении.

Важно избегать безосновательных обвинений учителей или администрации школы без достаточной информации и объективного подхода. Необходимо отстаивать интересы ребенка, но делать это обоснованно.

Если жалобы ребенка действительно серьезны и продолжительны, поговорите с учителем и директором, чтобы прояснить ситуацию и найти способ решения проблемы.

Список основных действий

Если жалобы ребенка действительно обоснованы, то необходимо подать запрос в администрацию школы о предоставлении копий следующих документов:

должностной инструкции данного учителя

правил внутреннего трудового распорядка

инструкции по охране труда

фрагмент записи видеонаблюдения (если ведется) в период, когда ученика или ученицу оскорблял учитель

Также адвокат советует узнать, проводилась ли одноклассниками фото или видеофиксация инцидента.

Подать жалобу на действия учителя нужно директору школы и одновременно в отдел образования.

В жалобе следует просить привлечь учителя к дисциплинарной ответственности в связи с нарушением педагогической этики, неуважением к достоинству, правам, свободам и законным интересам ученика.

Что об этом говорится в законе

Согласно закону Украины "Об образовании", которым определено понятие буллинга (травлы), в результате чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью школьнику.

Типичными признаками буллинга являются:

систематичность (повторяемость) инцидентов

наличие сторон - обидчик, потерпевший и наблюдатели

действия обидчика, следствием которых является причинение психического или физического вреда, унижение, страх и тревога

Если в действиях учителя есть признаки буллинга, то директор школы должен принять решение о проведении расследования, а именно созвать заседание комиссии и сообщить об этом случае Национальную полицию и службу по делам детей.

После этого сотрудниками полиции на учителя будет сложно протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях, который предусматривает наложение штрафа в размере от 850 до 1 700 грн или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

Ярослав Сербин добавил, что отстаивание прав ребенка не означает автоматической вины учителя или другого работника школы. Оно должно способствовать исправлению негативных ситуаций и улучшению условий обучения и развития ребенка, обеспечения его защиты в учебной среде.