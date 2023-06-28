Дети заценят: держите самый простой рецепт вкуснейшего маршмеллоу (видео)

Маршмеллоу - это известная сладость, которую все любят, особенно дети. Приготовить его несложно, а большинство ингредиентов точно есть у вас дома.
Рецептом маршмеллоу поделилась кулинарный блоггер Anny Cooking в своем Instagram.
Для приготовления вкуснейшего маршмеллоу вам понадобятся
Сначала нужно залить желатин холодной водой. Промыть мяту, добавить 50 мл воды, взбить блендером и отжать через сито, добавить воду так, чтобы жидкости стало 120 мл. Вылить мятную воду в сахар.
Затем нужно довести сахарный сироп до кипения, кипятить одну минуту. После этого растопить желатин в микроволновке.
В глубокую миску вылить растопленный желатин, слегка взбить до пенки миксером и понемногу доливать горячий мятный сироп.
Взбивать миксером начиная с маленькой скорости и заканчивая высокой - примерно 10 минут. Масса должна посветлеть, увеличиться в объеме и наматываться на венчики.
Форму застелить пищевой пленкой/пакетом для выпечки и смазать каплей масла, вылить и разровнять маршмеллоу.
По желанию часть маршмеллоу можно смешать с красителем и сделать узор.
После охладить его в холодильнике несколько часов.
Соединить сахарную пудру и крахмал, посыпать поверхность вкусняшки и нарезать ее на кусочки. Приятного аппетита!
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