"Дети погибли от авиаудара": история из Бородянки в музее "Голоса мирных" Фонда Ахметова

Бородянка пережила несколько российских авианалетов. Один из них унес жизни близких Татьяны Букиной — сына, невестки, зятя и друга семьи. Они и еще несколько десятков человек погибли под завалами. Женщина уверена, что даже если этот дом будет построен, она не сможет жить на том месте…

Татьяна работала заведующей складом. В его подвале в начале вторжения нашло убежище более 150 человек. Тем временем русские войска подходили все ближе. Жилищные кварталы они расстреливали из авиации.

"На наш дом сбросили бомбы. Обрушилась вся пятиэтажка. Мы выскочили, сразу побежали туда с внуками. Там все горело. Потом просили ребят посмотреть. Они говорят, что думали, что они живы", - глотает слезы Татьяна.

В начале марта ей вместе с внуками удастся уехать из Бородянки. Она вернулась через несколько месяцев. Похоронила близких. А еще оформила попечительство над 16-летним внуком.

"Мы сейчас живем в модульном городке. Я прихожу туда, на Круг, где мы жили, - дети на первом этаже, я на втором. Дом отстроится, но там очень тяжело. Это рана на всю жизнь", - признается Татьяна.

Историю Татьяны вы найдете здесь: https://bit.ly/3VX1kHA

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