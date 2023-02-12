Так дети не делаются! Главные мифы и правда о зачатии
Зачатие ребенка овеяно рядом мифов, некоторые из которых довольно бессмысленны, а в некоторых все же можно найти рациональное зерно. Хотя процесс достаточно простой и даже приятный, не всегда все удается с первого раза.
Попробуем вместе с Telegram-каналом Сексология по-украински, что правда, а что вымысел в этом интересном вопросе.
Миф №1. Лубриканты
По некоторым убеждениям, нельзя использовать лубриканты, потому что они могут убить сперматозоиды.
Да, в этом есть зерно правды. Ведь некоторые лубриканты могут влиять на способность сперматозоидов достичь цервикальной слизи и яйцеклетки, что может предотвратить беременность.
Миф №2. Оргазм
Один из древних мифов говорит, что зачать ребенка можно только если партнерша испытывает оргазм.
Это уж точно неправда. Ведь после эякуляции сперма достигает фаллопиевых труб в считанные минуты, независимо от того, испытывает ли партнерша оргазм.
Миф №3. Частый секс
Говорят, чтобы забеременеть, нужно постоянно заниматься сексом. Это, мол, точно не позволит пропустить "окно фертильности".
Правда в том, что частые занятия сексом могут снизить количество сперматозоидов. Врачи рекомендуют заниматься сексом ежедневно или раз в два дня во время фертильного периода женщины.
Миф №4. "Правильные" мужские трусы
Говорят, что партнеру следует носить боксеры (они же семейки), чтобы увеличить количество сперматозоидов.
В этом есть зерно истины. Несколько исследований показали, что ношение тесных трусов может повышать температуру мошонки, а это может снизить качество и подвижность сперматозоидов.
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