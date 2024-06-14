Дети должны расти в семьях: Фонд Ахметова посетил интернаты Житомирщины

Несмотря на коррективы и сложности, которые внесла полномасштабная война в процесс усыновления, команда программы "Ринат Ахметов - Детям. Сиротству - Нет!" активно действует – и недавно побывала в важной экспедиции в интернатные учреждения Житомира и области, где работала над подготовкой анкет детишек, которые будут размещены на сайте Фонда Рината Ахметова.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Благодаря программе уже более 10 тысяч украинских мальчиков и девушек обрели новые семьи.

"Дети должны расти в счастливых, любящих семьях. Жить в безопасности, получать качественное образование и способствовать будущему восстановлению и расцвету нашего государства", - подчеркнула Оксана Ищук, руководитель проектов Фонда.

С началом полномасштабной войны в Украине обновление анкет детей-сирот стало невозможным, ведь речь шла об обеспечении самого дорогого клада нации — детей. Между тем, интерес общества к теме усыновления начал стремительно расти, поскольку стало очевидным, что война приведет к увеличению количества детей-сирот.

Поэтому в 2023 году специалисты Фонда Рината Ахметова сделали невозможное и одними из первых продолжили свою работу над созданием видеоанкет детей-сирот, понимая важность предоставления шанса на семью и безопасную жизнь детям, находящимся в интернатных учреждениях. Команда Фонда планирует и дальше искать возможности для сбора и обновления таких данных, стремясь, чтобы в Украине прекратились страдания детей.

Ключевые направления деятельности программы "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" - это содействие национальному усыновлению, оказание поддержки семьям опекунов, приемным семьям и детским домам семейного типа, проведение вебинаров, тренингов, онлайн-консультаций, создание фото- и видеоисторий о детях из интернатных учреждений.

За 18 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" разностороннюю поддержку получили более 5 млн детей Украины. В частности это медикаменты, продуктовые наборы, слуховые аппараты, психологическая и физическая реабилитация, возможность отдыхать, развиваться и реализовать свою мечту.

Работа продолжается – после экспедиций в интернатные учреждения анкеты детей будут опубликованы на сайте Фонда Рината Ахметова.