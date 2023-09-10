Дети и гаджеты: сколько времени можно проводить за девайсами, чтобы они не навредили

Детям до трех лет лучше вообще не давать смартфон, а вот уже в старшем возрасте вряд ли удастся ограничить ребенка от них. В любом случае родителям нужно строго регулировать, сколько времени проводит их ребенок за гаджетом каждый день.
О том, сколько времени можно проводить ребенку за гаджетом, читайте ниже.
Центр общественного здоровья советует родителям соблюдать следующие временные нормы пребывания ребенка перед гаджетами (за один сеанс):
Дети 3-6 лет берут пример со своих родителей, поэтому нужно проводить как можно меньше времени за гаджетами. Специалисты уверяют, что в этом возрасте не нужен персональный компьютер или смартфон. В комнате ребенка не должно быть никаких гаджетов. Об этом пишет Осветитель.
Детям в этом возрасте не стоит покупать персональный гаджет. Хватит кнопочного телефона или умных часы, с помощью которых родители смогут контролировать ребенка.
Родители должны объяснить ребенку, что интернет может представлять угрозу. Надо обсудить все риски и научить безопасному поведению детей в онлайн-пространстве.
В 10-14-летнем возрасте ребенок уже может иметь свой смартфон. Но родителям нужно следить за тем, на какие сайты ребенок заходит и какие приложения использует. Желательно, чтобы ребенок проводил время с гаджетом в общих зонах дома: гостиной или на кухне.
Подростки обычно бесконтрольно используют социальные сети, но родителям нужно их ограничивать. Взрослым следует помнить, что запреты и жесткие ограничения в этом возрасте будут иметь обратный эффект, потому что у ребенка уже формируется свое видение мира, они воспринимают себя уже как взрослые личности.
Эксперты советуют тщательно следить за тем, сколько времени проводит ребенок за девайсами. Чтобы уменьшить эго, следует прислушаться к этим советам:
Раньше мы писали о том, какие вещи нельзя оставлять возле смартфона.
Читайте также о том, что нужно делать со своим телефоном хотя бы раз в месяц.