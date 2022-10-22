В Черкассах школьники пением и танцами собрали 50 тысяч для ВСУ: трогательное видео

Ученики Черкасской санаторной школы и их родители на благотворительном концерте собрали 50 тысяч гривен в помощь Вооруженным силам Украины. Праздник состоялся к 62-летию заведения.

Шестиклассница Янина Шпортко вместе с подругами исполнили патриотическую песню. По словам девушки, эту песню она пела со своим дедушкой, поэтому для нее она особенная.

"Сразу на первой песне пустили слезу, потому что насколько она душевна, она о войне, об Украине, за мир. Мой дед покойный бывал подпевал мне", - сказал ребенок.

Мама девочки рассказала, что участие в таких мероприятиях ее дочь принимает каждый год. К выступлению всегда готовится с радостью, потому что знает, что так поможет украинским военным.

"Дети пытаются и хотят помогать, приобщаются любыми способами. Они помогают и родителям, и учителям", - прокомментировала Оксана Шпортко.

Дети в Черкассах собрали для ВСУ деньги (suspilne.media)

Директор школы Людмила Шарапа рассказала, что благотворительные концерты в помощь украинским бойцам проходят с 2014 года.

"Мы один единственный народ, воспитываем детей настоящими патриотами. Мы не можем сейчас, когда страна в такой опасности, когда нужно помогать, оставаться в стороне от этих дел. Поэтому все работаем: родители, дети, весь педагогический коллектив", - рассказала она.

Дети в Черкассах собрали для ВСУ деньги (suspilne.media)

В частности, удалось собрать 50 тысяч гривен. Их передали военным и волонтерам. Командир черкасской терробороны Анатолий Стуженко рассказал, что деньги потратят на приобретение средств связи.

"Такие концерты делают большое дело, поскольку дети понимают, что такое Украина, кто такие бойцы, кто такие защитники и почему так делается", - добавил он.