Дети Дэвида Линча. Как выглядят и чем занимаются наследники режиссера
Культовый режиссер Дэвид Линч умер 16 января, за несколько дней до своего 79-летия. Деятель искусств, который подарил нам "Твин Пикс" и немало интересных лент, несколько раз был женат, у него остались дети.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, сколько детей у Дэвида Линча, как они выглядят и чем занимаются.
Семья Линча - что известно
Режиссер был женат несколько раз. А еще у него осталось четверо детей - две дочери и два сына.
Официальных браков у Линча было четыре. Также у него была партнерша, с которой он жил примерно 5 лет, но до свадьбы дело не дошло.
Жены Дэвида Линча:
- первая жена - Пегги Ленц
- вторая жена - Мэри Фиск
- третья избранница, с которой он жил не в браке - Изабелла Росселлини
- третья официальная жена - Мэри Суини
- четвертая жена - Эмили Стофл.
С четвертой избранницей Линч развелся в 2023 году.
Дэвид Линч (фото: Getty Images)
Дети Дэвида Линча - кто они
Самый старший ребенок Дэвида - его дочь Дженнифер Линч, которую родила его первая избранница. Она продолжает дело своего отца, ведь стала кинорежиссером и писательницей. Сейчас Дженнифер 56 лет.
Старшая дочь Линча (фото: instagram.com/thinkajen)
Самая известная ее работа - фильм "Хелена в ящике". Также дочь Линча выпустила роман "Тайный дневник Лоры Палмер". Кроме этого, Дженнифер выступила режиссером многих фильмов и эпизодов популярных сериалов, среди которых "Сплетница", "Ходячие мертвецы", "Американская история ужаса", "Сестра Рэтчет", "Монстр", "Надзиратели" и другие.
Второй ребенок Линча - сын Остин Джек Линч, которого родила Мэри Фиск. Сейчас ему 42 года, он стал актером. В начале карьеры Джек снимался в "Твин Пиксе" и "Внутренней империи".
Старший сын Линча (фото: Getty Images)
А потом сын режиссера стал работать за кадром, он участвовал в создании "документалок" о своем отце. Впрочем, сейчас он не стремится становиться известным, а потому не освещает собственную жизнь в СМИ или соцсетях.
Третий ребенок режиссера - сын Райли Суини Линч, которого родила Мэри Суини. Кстати, он появился на свет еще тогда, когда его родители не поженились. Райли родился в 1992 году, а его мама и папа жили в браке с 2006 по 2007 год.
Младший сын и четвертая жена Линча (фото: Getty Images)
Второй сын Линча музыкант, хотя и работает с фильмами. Он признал, что не хочет повторять путь своих отца-режиссера и мамы-актрисы. Но Райли все же дебютировал как режиссер, когда работал над фильмом о хэви-метале "Черная земля".
Эмили Линч, младшая дочь и второй сын режиссера (фото: Getty Images)
А четвертый ребенок Линча - дочь Лула Богиния. Девочку в 2012 году родила четвертая жена режиссера. Ребенку 12 лет, а потому о нем мало что известно. Звездные родители нечасто появлялись с девочкой на публике, но иногда делали исключения, когда брали ее с собой на "красные дорожки".
Младшая дочь Линча фото: Getty Images)
К слову, ранее мы называли лучшие цитаты Линча об Украине, жизни и своей болезни.
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Во время написания материала были использованы источники: People. Википедия, соцсети детей Линча.