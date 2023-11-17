"Детей водить страшно". В Полтавской области показали садик за 10 миллионов гривен (фото и видео)

В октябре 2023 года на реконструкцию детского сада "Сонечко" в городе Зенькове Полтавской области выделили 10 миллионов гривен. Однако родители жалуются, что работы не завершили к началу сезона холодов, а детей водить в заведение нужно.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о реконструкции садика подробнее.
При подготовке материала использовались источники: пост Наталии Грабар в Facebook-сообществе "Батьки SOS", объявление на Prozorro.
Мама Наталья Грабар пишет, что демонтаж крыши со здания детсада начали еще в конце сентября, но до сих пор не завершили. Женщина иронично добавляет: выделенных 10 миллионов наверняка не хватило на то, чтобы нанять квалифицированных строителей. Дело в том, что сейчас этим занимаются 17-летние школьники в выходные.
Кроме того, уже начался сезон холодов и дождей. Чтобы постоянная влага не испортила стены и пол, персонал учебного заведения приходит вычерпывать воду.
Все это время родителей убеждали, что все идет по плану. Но в то же время, пройти на территорию и посмотреть, как продвигается реконструкция, не разрешали, а сотрудникам запрещали рассказывать лишнюю информацию.
Более того - родителей не пускали даже внутрь садика, поэтому детей с вещами отдавали прямо на выходе.
Позже стало известно, что строительные работы остановились из-за того, что мастерам не выплачивают гонорары. По этой же причине площадку бросила и предыдущая бригада.
Наталье удалось пройти внутрь. На фотографиях, сделанных ею, видна открытая крыша здания, ободранные обои, стены с плесенью и ведра в углах, куда собирают воду.
Как выглядит садик внутри (фото: Наталья Грабарь / Родители SOS)
На государственном ресурсе Prozorro можно найти объявление о реконструкции крыши в Полтавской области. В соответствии с ним для удовлетворения этой потребности выделили 10 021 785 гривен.
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Однако в объявлении нет информации о проведении конкурса для заказчиков.
Участник конкурса был только один, и уже через неделю с ним был заключен договор на проведение работ.
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