"Детей водить страшно". В Полтавской области показали садик за 10 миллионов гривен (фото и видео)

Как выглядит садик

Мама Наталья Грабар пишет, что демонтаж крыши со здания детсада начали еще в конце сентября, но до сих пор не завершили. Женщина иронично добавляет: выделенных 10 миллионов наверняка не хватило на то, чтобы нанять квалифицированных строителей. Дело в том, что сейчас этим занимаются 17-летние школьники в выходные.

Кроме того, уже начался сезон холодов и дождей. Чтобы постоянная влага не испортила стены и пол, персонал учебного заведения приходит вычерпывать воду.

Все это время родителей убеждали, что все идет по плану. Но в то же время, пройти на территорию и посмотреть, как продвигается реконструкция, не разрешали, а сотрудникам запрещали рассказывать лишнюю информацию.

Более того - родителей не пускали даже внутрь садика, поэтому детей с вещами отдавали прямо на выходе.

Позже стало известно, что строительные работы остановились из-за того, что мастерам не выплачивают гонорары. По этой же причине площадку бросила и предыдущая бригада.

Наталье удалось пройти внутрь. На фотографиях, сделанных ею, видна открытая крыша здания, ободранные обои, стены с плесенью и ведра в углах, куда собирают воду.

Как выглядит садик внутри (фото: Наталья Грабарь / Родители SOS)

Конкурса на проведение работ не было

На государственном ресурсе Prozorro можно найти объявление о реконструкции крыши в Полтавской области. В соответствии с ним для удовлетворения этой потребности выделили 10 021 785 гривен.

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Однако в объявлении нет информации о проведении конкурса для заказчиков.

Участник конкурса был только один, и уже через неделю с ним был заключен договор на проведение работ.

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Реакция украинцев