У детей чаще начали диагностировать болезнь, характерную для 60-летних: о чем идет речь

Что приводит к возникновению болезни глаза?

Фаррант говорит, что виной тому увеличение времени перед экраном. Проводя слишком много времени перед телевизором, телефоном, ноутбуком или планшетом, резко уменьшается частота моргания, то есть глаза не обновляются должным образом.

"Когда я открыла свою клинику 15 лет назад, не было ни одного ребенка с таким заболеванием. Но за последние пять лет я вижу все больше детей с сухим глазом", - рассказала Сара.

Самому молодому пациенту врача было шесть лет, что раньше было неслыханно. Кроме того, дети все чаще начинают использовать средства для макияжа, что может способствовать повышению рисков с глазами.

Как уберечь глаза детей?

Недавние исследования показали, что дети значительно превышают рекомендации по количеству времени перед экраном.

Всемирная организация здравоохранения и педиатрические общества по всему миру предлагают младенцам до двух лет вообще не проводить время перед экраном.

Детям от двух до пяти лет можно разрешать проводить перед экраном всего один час в день. Однако вероятнее, что ребенок следует указанию, если ограничение будет определено как два часа в день вместо одного.

Специалисты считают, что такая корректировка может быть допустимой и сильно не навредит, если по итогу рекомендация будет выполнена.

Среди других советов по сохранению детского зрения врачи выделяют следующие: