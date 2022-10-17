У дітей частіше почали діагностувати хворобу, характерну для 60-річних: про що йдеться

Що спричиняє виникнення хвороби ока?

Офтальмолог Сара Фаррант, каже, що виною тому збільшення часу перед екраном. Проводячи надто багато часу перед телевізором, телефоном, ноутбуком або планшетом, різко зменшується частота моргання, тобто очі не оновлюються належним чином.

"Коли я відкрила свою клініку 15 років тому, не було жодної дитини з таким захворюванням. Але за останні п’ять років я бачу все більше дітей із сухим оком", - розповіла Сара Daily Mail.

Наймолодшому пацієнту лікарки було шість років, що раніше було нечувано. Крім того, діти все частіше починають використовувати засоби для макіяжу, що також може сприяти підвищенню ризиків з очима.

Як вберегти очі дітей?

Нещодавні дослідження показали, що діти значно перевищують рекомендації про кількість часу перед екраном.

Всесвітня організація охорони здоров’я та педіатричні товариства в усьому світі пропонують немовлятам до двох років взагалі не проводити час перед екраном.

Дітям віком від двох до п’яти років можна дозволяти проводити перед екраном лише одну годину на день. Проте ймовірніше, що дитина дотримається вказівки, якщо обмеження буде визначено як дві години на день замість однієї.

Фахівці вважають, що таке коригування може бути допустимим і сильно не нашкодить, якщо в результаті рекомендацію буде виконано.

Серед інших порад для збереження дитячого зору лікарі виділяють наступні: