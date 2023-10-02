Disney представила робота-кролика, выполняющего трюки на роликовых коньках (видео)

Внешне робот напоминает главную героиню мультфильма "Зверополис" - кролика по имени Джуди, имеющего специальный шлем и жилет. Кроме того, робот стоит на роликовых коньках, на которых может выполнять разные трюки.

Во время испытаний робота поднимали на высоту до 19,8 м. Он падал с той же высоты без страховой сетки. После падения робот поднимается самостоятельно. Его конструкция включает роликовые коньки и шлем.

В 2021 году Walt Disney Imagineering спроектировала небольшого робота-ребенка Грута для парка "Дисней". Робот, имеющий рост 76 см, одет так же, как оригинальный персонаж. Он может ходить и свободно двигать руками.

В 2020 году компания представила робота, который умеет максимально правдоподобно имитировать движения и мимику человека, в частности моргание и легкие движения головы.