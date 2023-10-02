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Disney представила робота-кролика, выполняющего трюки на роликовых коньках (видео)

Новый робот-кролик от компании Disney (скриншот: @DisneyParks)
Автор: Павел Колесник

Disney представила концептуального робота-кролика, который потенциально будет включен в аттракционы нового тематического парка компании.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Gizmodo.

Внешне робот напоминает главную героиню мультфильма "Зверополис" - кролика по имени Джуди, имеющего специальный шлем и жилет. Кроме того, робот стоит на роликовых коньках, на которых может выполнять разные трюки.

Во время испытаний робота поднимали на высоту до 19,8 м. Он падал с той же высоты без страховой сетки. После падения робот поднимается самостоятельно. Его конструкция включает роликовые коньки и шлем.

В 2021 году Walt Disney Imagineering спроектировала небольшого робота-ребенка Грута для парка "Дисней". Робот, имеющий рост 76 см, одет так же, как оригинальный персонаж. Он может ходить и свободно двигать руками.

В 2020 году компания представила робота, который умеет максимально правдоподобно имитировать движения и мимику человека, в частности моргание и легкие движения головы.

Ранее мы писали о том, что ученые создали первого в мире дышащего, потеющего и дрожащего робота.

Также читайте, каким может быть жилье на Луне.

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