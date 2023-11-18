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Disney, Apple и другие известные компании покидают Twitter из-за неадекватности Илона Маска

Многие компании вышли из Х (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Уже несколько всемирно известных компаний, таких как Disney, Apple и другие, остановили свою деятельность в социальной сети Х (бывший Twitter) из-за антисемитских заявлений Илона Маска, который теперь является владельцем платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The New York Times.

Компании выходят из рекламного рынка Х

Disney заявил, что приостанавливает расходы на X, как развлекательная и кинопрокатная компания Lionsgate и медиа-гигант Paramount Global.

Apple, которая тратит десятки миллионов долларов в год на рекламу в X, также приостановила свою деятельность на платформе.

Представитель X отказался комментировать такие решения компаний о рекламных паузах. Однако об этом было известно уже некоторое время иностранным журналистам от собственных источников.

Стоит также добавить, что многие компании, в том числе General Motors и Volkswagen, за последний год отказывались от того, чтобы их рекламные объявления публиковали вместе с языком вражды или дезинформацией на X.

В апреле Илон Маск сказал, что почти все рекламодатели вернулись, однако позже он признал, что доходы от рекламы упали на 50%.

До того как Маск купил компанию, реклама долгое время составляла около 90% дохода Twitter. В прошлом месяце X сообщил сотрудникам, что компанию оценивают в 19 миллиардов долларов. Это меньше 44 миллиардов долларов, которые заплатил сам Маск.

Что этому предшествовало

Илон Маск согласился с постом на X, который обвинил евреев, сталкивающихся с антисемитизмом на фоне войны Израиля и ХАМАС, в том, что они пропагандируют "точную диалектическую ненависть к белым, которую, как они утверждают, хотят, чтобы люди прекратили использовать против них".

Таким образом, собственник социальной сети фактически поддержал антисемитизм как явление.

Белый дом осудил 52-летнего Илона Маска за распространение антиеврейской теории заговора.

 

Ранее Илон Маск уже удивлял заявлением о приближении Третьей мировой войны и призвал к "нормальным" отношениям с РФ.

Читайте также, какие будут тарифы и стоимость платной версии X (Twitter).

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