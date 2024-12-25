"Дырочка возле уха": дерматолог назвала состояние, которое возникает у 1% людей в мире

Что такое синус и почему возникает

По словам дерматолога, синус - означает канал. То есть это такой тонкий канал в коже с отверстием на ее поверхности и слепым концом в глубине. Они могут быть симметричны, или только с одной стороны.

Кожа людей образуется на первых периодах развития эмбриона. Такое случается, если она формируется не верно и образуется такая аномалия в коже.

Чаще всего их можно увидеть возле уха (предушной синус), но бывает и на шее.

Опасно ли состояние

Врач отметила, что сами по себе синусы не опасны. Но иногда туда попадает инфекция. Воспаление той зоны проявляется отеком, болью, покраснением.

"Иногда такие синусы сочетаются с кистами, когда этот канал на конце расширяется как шарик. Изредка синус может создавать серьезную проблему - частые инфекции, а иногда поражение очень сильное", - добавила она.

Другими, менее распространенными синусами являются те, которые находятся на шее - это глоточный, тироглосальный и бронхогенный синусы. Эти синусы тоже могут образовывать кисты (инфицироваться и воспаляться и раздуваться как шарик) или фистулы, когда этот канал достигает глотки, корня языка или бронхов. Поэтому эти синусы требуют хирургического лечения.

Как выглядит синус в коже возле уха (фото: instagram.com/dr.kateryna_bakiko)