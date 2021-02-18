Динамо - Брюгге: хто переможе, де і коли дивитися матч (час змінився)

Де дивитися?

За регламентом матч Динамо - Брюгге повинен був відбутися 18 лютого о 19:55 за київським часом. Але буквально вчора стало відомо, що стартовий свисток фінського арбітра Маттіаса Гестраніуса на "Олімпійському" пролунає о 17:00. Матч перенесли на більш ранній час через прогнозований мороз (з 20:00 у столиці України очікується температура -15... -17).

Дивитися матч можна буде на телеканалі "Футбол 1", а також на сервісі MEGOGO.

Скріншот анонсу

Хто переможе?

Букмекери ставлять коефіцієнти трохи на користь Динамо (2.57 - за перемогу киян, 2.84 - за перемогу бельгійців, за нічию - 3.52). Але є кілька "але".

Перший "мінус" для нашого клубу в тому, що підопічні Луческу вже два місяці задовольняються лише спарингами і поєдинками з суперниками середнього рівня (перший офіційний матч Динамо зіграло з Олімпіком минулого тижня). А ось Брюгге продовжує грати в національному чемпіонаті, де їх переможна серія становить вже десять матчів.

Другий "мінус" у тому, що київська команда не перемагає у Лізі Європи п'ять ігор поспіль... Проте, саме вдома у Динамо показники куди кращі.

Зате є і плюси. Відсутність на лавці головного тренера, а на полі конструктора і натхненника атак - це серйозна шкода можливостям Брюгге. І таку ситуацію команда з досвідченим тренером (це ми вже про Луческу, якщо що) повинна використовувати на свою користь.

Ще один "плюс" - як би це дивно не звучало - сильний мороз. "Динамівці" не так давно вже грали при такій погоді, і тепер чудово розуміють, що їх чекає. На відміну від суперника.

Прогноз на матч Динамо - Брюгге (soccer365.ru)

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