На дифтерію захворіли вже 8 українців: медики б'ють на сполох (відео)

У Києві медики зафіксували третій випадок захворювання на дифтерію, а за даними Центру громадського здоров'я, всього по Україні кількість інфікованих на сьогодні становить 8. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Увечері 28 жовтня в столиці до інфекційного відділення Олександрівської лікарні доставили чоловіка з симптомами небезпечної хвороби.

Так, 3 випадки підтверджені лабораторно, і ще 5 - клінічно. Щонайменше 10 людей є носіями.

Наразі з'ясовується, чи не інфіковані троє дітей 35-річної киянки, яка напередодні потрапила в лікарню в стані середньої тяжкості. На цю пацієнтку використовували всі наявні дози спеціальної сироватки.

Дифтерія в Україні - у Києві зафіксовано 3 випадок зараження (Фото: скріншот)

Через її нестачу інфекціоністи кажуть, що не зможуть допомогти, якщо дифтерія почне ширитися, і настійно рекомендують українцям вакцінуватися - і дітям, і дорослим.

Вакцина діє 10 років, і навіть ті, хто вже перехворів на дифтерію, можуть заразитися знову.

Раніше радник глави МОЗ Ольга Голубовська поінформувала, що 35-річній киянці ввели протидифтерійний імуноглобулін, який збирали по всіх лікарнях.

Нагадаємо, що першим у Києві на дифтерію захворіла 9-річний школяр, який не був щеплений.

Нещодавно ще один випадок зараження дифтерією був підтверджений у Тернопільській області - захворів 47-річний місцевий житель, який провів вакцинацію два роки тому.

Першими в Україні були зафіксовані кілька випадків захворювання на дифтерію в Ужгороді.

Дифтерія в Україні - у Центрі громадського здоров'я говорять про 8 випадків зараження (Відео: YouTube / ТСН)