Дієтологи зробили несподівану заяву про вечірню їжу: їсти можна майже все

Які продукти можна їсти перед сном (Фото: pixabay.com)

Фахівці пояснили, чому людина відчуває почуття голоду перед сном і як з цим боротися

Дієтологи заявили, що перед сном можна їсти практично все. Однак є одна умова. Фахівці з харчування розповіли, яка їжа не стане причиною зайвої ваги та допоможе швидше заснути.

Уникнути нічних перекусів вдається мало кому. У когось графік такий, що вечеря зсувається на пізній вечір, хтось навіть після ситної вечері хоче перед сном "заморити черв'ячка". Нутриціології та дієтологи заявили, що голодувати перед сном шкідливо, і щоб не нашкодити своєму здоров'ю і вазі, потрібно просто правильно підібрати раціон для пізньої вечері. Про це пише видання HuffPost.

Як пояснюють фахівці, почуття голоду ввечері може сигналізувати про те, що протягом дня раціон був недостатньо збалансований і організм не отримав достатньо поживних речовин. Нутриціолог Емі Горін радить уважно ставитися до сніданку і влаштовувати перекуси кожні 3-5 годин. Сніданок повинен бути висококалорійним, з великим обсягом клітковини та білків. Інші прийоми їжі теж мають бути збалансовані. Перекушувати по годинах не варто, а тільки тоді, коли організм подає сигнал про голод. Протягом дня для легких перекусів підійдуть фрукти або снеки.

Нутриціолог Аліса Рамсі зазначила, що, якщо виникає почуття голоду – їсти й не має значення час доби. Вона пояснила, що не завжди вечірнє бажання перекусити йде від шлунка і часто нічний перекус – це реакція організму на стрес, емоційні переживання, звичка або навіть нудьга. Тому, перш ніж бігти пізно вночі до холодильника, потрібно задати собі питання – чи фізичний цей голод?

Якщо бажання вдруге повечеряти пов'язано з емоційним сплеском, то варто їжу замінити вечірньою прогулянкою, пробіжкою, випити чаю і подивитися приємний і веселий фільм. З емоційним голодом варто попрацювати та усунути причину стресу.

Ще один фахівець, Ребека Диткофф пропонує боротися з вечірнім голодом за допомогою спеціального напою – у трав'яний чай або мигдальне молоко додати куркуму і корицю. Якщо організм дійсно потребує перекус, то фахівець рекомендує вибрати білкову їжу – стакан грецького йогурту з ¼ склянки горіхів, чверть авокадо.

Особливу увагу варто звернути на вуглеводи у вечірній їжі. "Розумні" вуглеводи сприяють виробленню інсуліну, який допомагає триптофану підвищувати рівень мелатоніну в мозку. Це призводить до швидкого засипання і міцного сну. Поєднання вуглеводів і білків допомагає знижувати рівень гормонів, які викликають голод і організм залишається ситим до самого ранку.

Також перед сном можна перекусити йогуртом з арахісовим маслом або шматочками яблука, сирними паличками, горіховими сумішами, м'ясними або рибними чипсами, склянкою теплого молока, висушеними фруктами. Ще можна з'їсти черешню, хлібці з невеликою кількістю горіхового масла, натуральний сир, мигдаль, кеш'ю.

Перед сном під забороною залишаються чай, кава, газовані напої, шоколад. Не варто ввечері вживати пряні та жирні продукти – вони можуть призвести до розладу шлунку і зіпсувати сон.

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Автор: Анна Шиканова