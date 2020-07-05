Диетологи сделали неожиданное заявление о вечерней пище: есть можно почти все

Какие продукты можно есть перед сном (Фото: pixabay.com)

Специалисты объяснили, почему человек испытывает чувство голода перед сном и как с этим бороться

Диетологи заявили, что перед сном можно есть практически все. Однако есть всего одно условие. Специалисты по питанию рассказали, какая еда не станет причиной лишнего веса и поможет побыстрее уснуть.

Избежать ночных перекусов удается мало кому. У кого-то график такой, что ужин сдвигается на поздний вечер, кто-то даже после сытного ужина хочет перед сном "заморить червячка". Нутрициологи и диетологи заявили, что голодать перед сном вредно, и чтобы не навредить своему здоровью и весу, нужно просто правильно подобрать рацион для позднего ужина. Об этом пишет издание HuffPost.

Как объясняют специалисты, чувство голода вечером может сигнализировать о том, что в течение дня рацион был недостаточно сбалансирован и организм не получил достаточно питательных веществ. Нутрициолог Эми Горин советует внимательно относиться к завтраку и устраивать перекусы каждый 3-5 часов. Завтрак должен быть высококалорийным, с большим объемом клетчатки и белков. Остальные приемы пищи тоже должны быть сбалансированы. Перекусывать по часам не стоит, а только тогда, когда организм подает сигнал о голоде. В течение дня для легких перекусов подойдут фрукты или снеки.

Нутрициолог Алиса Рамси отметила, что, если возникает чувство голода – нужно есть и не имеет значение время суток. Она объяснила, что не всегда вечернее желание перекусить идет от желудка и часто ночной перекус – это реакция организма на стресс, эмоциональные переживания, привычка или даже скука. Поэтому, прежде чем бежать поздно ночью к холодильнику, нужно задать себе вопрос – физический ли это голод?

Если желание второй раз поужинать связано с эмоциональным всплеском, то стоит еду заменить вечерней прогулкой, пробежкой, выпить чаю и посмотреть приятный и веселый фильм. С эмоциональным голодом стоит поработать и устранить причину стресса.

Еще один специалист, Ребекка Диткофф предлагает бороться с вечерним голодом с помощью специального напитка – в травяной чай или миндальное молоко добавить куркуму и корицу. Если организм действительно нуждается в перекусе, то специалист рекомендует выбрать белковую пищу – стакан греческого йогурта с ¼ стаканом орехов, четверть авокадо.

Особое внимание стоит обратить на углеводы в вечерней пище. "Умные" углеводы способствуют выработке инсулина, который помогает триптофану повышать в мозгу уровень мелатонина. Это приводит к быстрому засыпанию и крепкому сну. Сочетание углеводов и белков помогает снижать уровень гормонов, которые вызывают голод и организм остается сытым до самого утра.

Также перед сном можно перекусить йогуртом с арахисовым маслом или кусочкам яблока, сырными палочками, ореховыми смесями, мясными или рыбными чипсами, стаканом теплого молока, высушенными фруктами. Еще можно съесть черешню, хлебцы с небольшим количеством орехового масла, натуральный творог, миндаль, кешью.

Перед сном под запретом остаются чай, кофе, газированные напитки и шоколад. Не стоит вечером употреблять пряные и жирные продукты – они могут привести к расстройству желудка и испортить сон.

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Автор: Анна Шиканова