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Уб'ють печінку та шлунок: цими продуктами алкоголь закушувати не можна

STYLERЖиття    18.06.2020 - 22:56
Уб'ють печінку та шлунок: цими продуктами алкоголь закушувати не можна
Їжа, якою не слід закушувати алкоголь (Фото: freepik )

Фахівці назвали продукти, які не можна поєднувати з алкогольними напоями

Будь-яке святкове застілля супроводжується смачними та різноманітними стравами, а також алкогольними напоями. Медики відзначають, що саме закуска часто стає причиною поганого самопочуття після свят і поєднання деяких продуктів з алкоголем може бути дуже небезпечним.

Фахівці розповіли, які продукти категорично не можна поєднувати з алкоголем і використовувати як закуску. Про це пише видання Comments.ua.

Мариновані овочі. Мариновані огірки, які так люблять використовувати в якості закуски під горілку, можуть згубно вплинути на здоров'я печінки та нирок. Їх варто замінити солоними овочами, а сама безпечна – квашена капуста.

Солодке. Шоколад та інші солодощі можуть сильно нашкодити підшлунковій залозі, а також викликати болі та спазми в животі.

Помідори. Свіжі овочі у вигляді закуски можуть погіршити травлення. Однак, як стверджують експерти, перероблені помідори у вигляді кетчупу, томатної пасти або соусу, такого ефекту не дають.

Смажене м'ясо. Таке м'ясо сильно шкодить печінці не тільки в якості закуски. У їжу краще вживати печене або відварне м'ясо.

Енергетики. До складу енергетичних напоїв входять речовини, які підвищують артеріальний тиск і викликають спазми судин. У поєднанні з алкоголем вони можуть завдати непоправної шкоди організму і сильно нашкодити ниркам.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі розповіли, кому категорично не можна їсти огірки.

А також розповідали про те, що вчені виявили нову небезпеку цукру.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України алкогольедаздоровая еда
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