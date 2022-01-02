Дієтолог висловилася про жири в раціоні та чому небезпечно їх "спалювати" препаратами

Жири виконують багато функцій в організмі людини і в раціоні повинні бути присутніми обов'язково. Дієтолог Світлана Фус пояснила їх користь і попередила, що прийом "жироспалюючих" препаратів для тих, хто бажає виглядати стрункіше, може вийти боком.

Навіщо в організмі жири

Серед основних особливостей і функцій жири є клітинними мембранами. Дієтолог зазначила, що оболонка кожної клітини в організмі складається з ліпідів і захищає всі структури життєзабезпечення, які знаходяться всередині клітини - від впливу шкідливих речовин, забезпечує її здоров'я.

У разі, коли через брак жирів мембрани функціонують погано, ускладнюється надходження у клітини мінералів і вітамінів, навіть якщо їх вживати додатково у вигляді препаратів. Крім того, погано виводяться продукти життєдіяльності. ⁣⁣⠀

"Тому любителі посидіти на дієтах з обмеженням жиру, або хто приймає "жироспалюючі" препарати, повинні знати, що таким чином вони не дають своїм клітинам нормально функціонувати, тримають їх на вітамінно-мінеральному голоді, і ніколи не досягнуть бажаного результату без шкоди для здоров'я", - розповіла Фус.

Жири допомагають дихати. У легенях людини великі бронхи до периферії діляться на дрібніші та закінчуються бронхіолами, що мають на своїх закінченнях альвеоли - так звані бульбашки - в яких міститься повітря.⠀

"Для організму важливо, щоб альвеоли все наше життя перебували в розправленому стані, інакше ми не зможемо дихати", - пише дієтолог.

У розправленому стані альвеоли підтримує речовина сурфактант, що складається на 90% з жиру і на 10% з білка. Таким чином жир, який ми вживаємо з їжею, йде в першу чергу на синтез сурфактанту, щоб забезпечити людям дихання, пояснила фахівець.⁣⁣⠀

В організмі чоловіків і жінок статеві гормони синтезуються з холестерину, який надходить з жирами тваринного походження. А коли жирів в харчуванні не вистачає, як наслідок порушується синтез тестостерону у чоловіків і естрогенів у жінок.

При цьому дієтолог підкреслює важливість розуміти, скільки жирів необхідно кожній конкретній людині, з урахуванням її фізичних параметрів, роду діяльності, фізичного навантаження.

"Це далеко не все, що можна сказати про функцію жирів. Але і цього, на мій погляд, достатньо, щоб уважніше ставиться до їх наявності в харчуванні", - додала експерт.