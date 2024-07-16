Диетолог рассказала, что нужно есть и пить, чтобы лучше переносить жару
Во время сильной жары важно адаптировать рацион и режим питания, чтобы поддержать здоровье и обеспечить оптимальную гидратацию. Диетолог назвала список продуктов, которым следует отдать предпочтение.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Безуглы.
Режим питания
Частые и небольшие приемы пищи
По словам эксперта, в жару лучше употреблять пищу небольшими порциями. Делать это следует почаще, чтобы не перегружать организм и избежать ощущения тяжести в желудке.
Это поможет поддержать энергичность и избежать дискомфорта от переедания.
Три основных приема пищи
Если вы предпочитаете традиционный режим питания с тремя приемами пищи в день, вы можете продолжать это и в жаркую погоду.
Важно избегать переедания и обеспечивать достаточное потребление воды в течение дня, чтобы поддерживать гидратацию и здоровье.
Легкий ужин
Ужинайте легко, особенно в жаркие дни. Тяжелая пища вечером может осложнить процесс засыпания и повысить температуру тела, что не желательно в условиях высокой температуры снаружи.
Какие продукты в приоритете
Водянистые фрукты и овощи
Арбуз, огурцы, помидоры, ягоды, персики и другие подобные продукты помогают с гидратацией.
Легкие белки
Курятина, рыба, морепродукты и бобовые - эти продукты легче перевариваются и не создают ощущение тяжести.
Цельные злаки
Такие продукты обеспечивают энергию и содержат большое количество клетчатки, что помогает с пищеварением.
Водный баланс
Важно пить воду в течение дня, даже если вы не испытываете жажды.
Рекомендуется выпивать не менее 2-3 литров воды в день в зависимости от вашей активности и внешней температуры.
Ограничьте алкоголь и кофеин
Такие напитки могут способствовать обезвоживанию организма.
Что есть
Бобовые
Включите в рацион насыщающие продукты - бобовые.
Они содержат много белка и клетчатки, что помогает ощущать сытость подольше.
Орехи и семена
Эти продукты богаты жирами и белками, которые также способствуют длительному ощущению сытости.
Избегайте острых и жирных блюд
Такие блюда могут вызвать обезвоживание и сильный дискомфорт.
Ешьте медленно и пережевывайте тщательно
Именно такая привычка поможет лучшему перевариванию и абсорбции питательных веществ.
Избегайте переедания
Переваривание пищи требует энергии и производит тепло. В частности, когда организм пытается охладить себя в жаркий день, дополнительное тепло от переваривания пищи может перегрузить систему терморегуляции, делая это сложнее.
Диетолог отметила, что не есть в аномальную жару - это нормальное явление. Однако полное избегание пищи может привести к ряду негативных последствий: энергетическому дефициту питательных веществ и уменьшению гидратации.
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