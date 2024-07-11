Можно ли летом наесться витаминов из овощей и фруктов: диетолог указала важный момент
Лето - это сезон фруктов, ягод и овощей. Многие украинцы пытаются наесться этих продуктов, чтобы обеспечить себя витаминами, как говорится, на зиму. Имеет ли это смысл?
Можно ли действительно обеспечить себя витаминами только из овощей и фруктов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Снежаны Ворошиловой в Instagram.
Что нужно знать об овощах и фруктах
Фрукты, ягоды, овощи и зелень содержат витамины, но не так уж много, как считается. И не полный диапазон. Это не потому, что они "плохие" или какие-то не такие. Просто разные продукты имеют свои особенности и свои преимущества.
С ними мы можем употребить существенное количество некоторых витаминов: С, К, В6, В9, а также бета-каротина (1/6 которого по определенным условиям превращается в витамин А). А вот другие витамины или не содержатся вовсе или содержатся в очень маленьких количествах, поэтому мы их должны получать из другой пищи.
"И потому ведерко черешни летом не может заменить полноценный обед", - сказала диетолог.
По словам эксперта, уложиться в калории - это не основная задача.
Почему овощами и фруктами не наесться на зиму?
Наесть и запасти эти витамины на зиму не сильно реалистично:
- Запасы витамина В9 можно создать в печени на 2-3 месяца.
- Витамин С так же на 2-3 месяца, но если потребляем гораздо больше 75-90 мг - он выводится мочой.
- Витамина А можно запасти на 3-5 месяцев вперед (вот только здесь есть важный нюанс: каротиноиды растительной пищи это еще не витамин А, для превращения должны сработать определенные ферменты, а также цинк, селен, В12, желчные кислоты, антиоксиданты и другие вещества).
Поэтому считается, что из каротиноидов мы должны получать 25% витамина А, остальные 75% нужно получать в виде самого витамина А из продуктов животного происхождения.
Напомним, что диетолог дала рецепт десерта для молодости мозга.
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