Можно ли летом наесться витаминов из овощей и фруктов: диетолог указала важный момент

Лето - это сезон фруктов, ягод и овощей. Многие украинцы пытаются наесться этих продуктов, чтобы обеспечить себя витаминами, как говорится, на зиму. Имеет ли это смысл?

Можно ли действительно обеспечить себя витаминами только из овощей и фруктов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Снежаны Ворошиловой в Instagram.

Что нужно знать об овощах и фруктах

Фрукты, ягоды, овощи и зелень содержат витамины, но не так уж много, как считается. И не полный диапазон. Это не потому, что они "плохие" или какие-то не такие. Просто разные продукты имеют свои особенности и свои преимущества.

С ними мы можем употребить существенное количество некоторых витаминов: С, К, В6, В9, а также бета-каротина (1/6 которого по определенным условиям превращается в витамин А). А вот другие витамины или не содержатся вовсе или содержатся в очень маленьких количествах, поэтому мы их должны получать из другой пищи.

"И потому ведерко черешни летом не может заменить полноценный обед", - сказала диетолог.

По словам эксперта, уложиться в калории - это не основная задача.

Почему овощами и фруктами не наесться на зиму?

Наесть и запасти эти витамины на зиму не сильно реалистично:

Запасы витамина В9 можно создать в печени на 2-3 месяца.

Витамин С так же на 2-3 месяца, но если потребляем гораздо больше 75-90 мг - он выводится мочой.

Витамина А можно запасти на 3-5 месяцев вперед (вот только здесь есть важный нюанс: каротиноиды растительной пищи это еще не витамин А, для превращения должны сработать определенные ферменты, а также цинк, селен, В12, желчные кислоты, антиоксиданты и другие вещества).

Поэтому считается, что из каротиноидов мы должны получать 25% витамина А, остальные 75% нужно получать в виде самого витамина А из продуктов животного происхождения.