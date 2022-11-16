Диетолог рассказала, что и как нельзя есть на работе, чтобы не угробить здоровье

Ошибки в питании приводят к набору избыточного веса и проблемам со здоровьем. Если не хотите мучиться от гастритов и доводить себя до голодного обморока, следует правильно организовать рацион, особенно на работе.

Какие ошибки не стоит допускать в питании на работе, рассказала в Facebook диетолог Светлана Фус.

Самые распространенные ошибки в питании на работе

Среди наиболее распространенных ошибок Фус отмечает следующие:

Много тонизирующих напитков. Потребление сладких напитков в большом количестве, а также чая, кофе и энергетиков ухудшают усвоение железа и кальция из пищи.

Большие перерывы между приемами пищи или очень частые перекусы, питание всухомятку, плохое пережевывание пищи из-за нехватки времени.

Такие привычки провоцируют застойные процессы в желчевыводящих путях, а также обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Однообразное питание. Многие каждый день приносят на работу один и тот же набор блюд. Такой рацион в течение длительного времени может привести к дефициту витаминов и минералов.

Пища быстрого приготовления, фаст-фуд. Как результат - "перебор" глюкозы и жиров. Это может спровоцировать развитие сахарного диабета, нарушить обмен веществ, вызвать набор веса.

Излишнее потребление сладостей из-за мифов, что умственный труд требует дополнительной энергии для головного мозга.

Но на самом деле энергии и так хватает - почти 19% от основного обмена приходится на умственную работу.

Работоспособность будет снижаться именно из-за неполноценного и нерегулярного питания.⁣⁣⠀

Недостаточное количество в рационе фруктов, овощей и зелени.