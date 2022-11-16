Диетолог рассказала, что и как нельзя есть на работе, чтобы не угробить здоровье
Ошибки в питании приводят к набору избыточного веса и проблемам со здоровьем. Если не хотите мучиться от гастритов и доводить себя до голодного обморока, следует правильно организовать рацион, особенно на работе.
Какие ошибки не стоит допускать в питании на работе, рассказала в Facebook диетолог Светлана Фус.
Самые распространенные ошибки в питании на работе
Среди наиболее распространенных ошибок Фус отмечает следующие:
Много тонизирующих напитков. Потребление сладких напитков в большом количестве, а также чая, кофе и энергетиков ухудшают усвоение железа и кальция из пищи.
Большие перерывы между приемами пищи или очень частые перекусы, питание всухомятку, плохое пережевывание пищи из-за нехватки времени.
Такие привычки провоцируют застойные процессы в желчевыводящих путях, а также обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Однообразное питание. Многие каждый день приносят на работу один и тот же набор блюд. Такой рацион в течение длительного времени может привести к дефициту витаминов и минералов.
Пища быстрого приготовления, фаст-фуд. Как результат - "перебор" глюкозы и жиров. Это может спровоцировать развитие сахарного диабета, нарушить обмен веществ, вызвать набор веса.
Излишнее потребление сладостей из-за мифов, что умственный труд требует дополнительной энергии для головного мозга.
Но на самом деле энергии и так хватает - почти 19% от основного обмена приходится на умственную работу.
Работоспособность будет снижаться именно из-за неполноценного и нерегулярного питания.⠀
Недостаточное количество в рационе фруктов, овощей и зелени.
Напомним, недавно эксперт опроверг самые распространенные мифы о сале.
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