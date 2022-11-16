Дієтолог розповіла, що і як не можна їсти на роботі, щоб не угробити здоров'я

Помилки у харчуванні призводять до набору надлишкової ваги та проблем зі здоров'ям. Якщо не хочете мучитись від гастритів та доводити себе до голодної непритомності, слід правильно організувати раціон, особливо на роботі.

Яких помилок не варто допускати у харчуванні на роботі, розповіла у Facebook дієтологиня Світлана Фус.

Найпоширеніші помилки в харчуванні на роботі

Серед найпоширеніших помилок Фус відзначає наступні:

Багато тонізуючих напоїв. Споживання солодких напоїв в великій кількості, а також чаю, кави й енергетиків погіршують засвоєння заліза і кальцію з їжі.⁣⁣⠀

Завеликі перерви між прийомами їжі або дуже часті перекуси, харчування всухом'ятку, погане пережовування їжі через брак часу.

Такі звички провокують застійні процеси у жовчовивідних шляхах, а також загострення хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту.⁣⁣⠀

Одноманітне харчування. Багато хто щодня приносить на роботу один і той же набір страв. Такий раціон протягом тривалого часу може призвести до дефіциту вітамінів і мінералів.⁣⁣⠀

Їжа швидкого приготування, фаст-фуд. Як результат - "перебір" глюкози і жирів. Це може спровокувати розвиток цукрового діабету, порушити обмін речовин, спричинити набір ваги.⁣⁣⠀

Зайве споживання солодощів через міфи, що розумова праця вимагає додаткової енергії для головного мозку.

Але насправді енергії і так вистачає - майже 19% від основного обміну припадає на розумову роботу.

Працездатність знижуватиметься саме через неповноцінне та нерегулярне харчування.⁣⁣⠀

Недостатня кількість в раціоні фруктів, овочів і зелені.⁣⁣⠀