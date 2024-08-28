Диетолог рассказала, что приводит к резкому увеличению живота и как этого избежать
С гормональными изменениями люди сталкиваются при половом созревании, беременности, климаксе, при хроническом стрессе и несбалансированном питании. Повышение кортизоловых гормонов может привести к увеличению живота.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.
Что такое кортизоловый живот
Кортизоловый живот - состояние организма, связанное с чрезмерным накоплением жира в участке живота из-за высокого уровня гормона кортизола.
У женщин кортизоловый живот имеет округлую форму из-за накопления жира в верхней части брюшной полости и по бокам, у мужчин - прямоугольную форму (поскольку жир распределяется равномерно по всему животу). Симптомы кортизолового живота:
- мягкость и расслабленность. Из-за действия кортизола на обмен веществ и распределения жира кожа в области брюшной полости теряет упругость
- изменение кожного покрова. Кортизол влияет на уменьшение уровней коллагена и эластина, что приводит к растяжениям
- отечность кожи. Повышенный уровень гормона вызывает задержку жидкости в организме
Излишняя жировая ткань откладывается таким мощным слоем вокруг внутренних органов и создает метаболические расстройства, а причиной является высокий кортизол и высокий уровень стресса.
Что делать
Первое - это следует сходить в лабораторию и проверить уровень кортизола, витамина D, магния, цинка, АКТГ и половых гормонов.
Также следует обмерить сантиметровой лентой размер своей талии. Если удастся, то сходите на исследовании под названием биоимпеданс. Это когда можно исследовать качество своего тела, а именно какой процент жировой и мышечной ткани и где она накапливается.
Следующее, что нужно сделать - это наладить питание. Сделайте акцент именно на антистрессовом питании для того, чтобы правильно коммуницировать со стрессом.
К тому же стоит отдать предпочтение медитации - это мощное средство воздействия на свое здоровье и стресс. Важно практиковать каждый вечер или утром.
Физическая активность и упражнения - это, пожалуй, наиболее правильный коммуникатор со стрессом.
"То есть, когда мы стрессуем, то гормоны будут меньше вредить, если будут регулярные физические упражнения. К тому же прогулка - это простой и дешевый способ улучшения общего состояния здоровья", - говорится в сообщении.
Кроме того, следует настроить правильный сон и пытаться ложиться до 23:00 или следить за таким простым правилом - ложиться в одно и то же время суток. Важно, что здоровый сон должен занять 6-8 часов.
Если вы чувствуете, что "не вывозите" и очень тяжело держать стрессовый груз, то следует обратиться к специалисту.
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