ua en ru
Ср, 28 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Диетолог рассказала, что приводит к резкому увеличению живота и как этого избежать

Среда 28 августа 2024 16:01
UA EN RU
Диетолог рассказала, что приводит к резкому увеличению живота и как этого избежать Как стресс провоцирует увеличение живота (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталия Самойленко

С гормональными изменениями люди сталкиваются при половом созревании, беременности, климаксе, при хроническом стрессе и несбалансированном питании. Повышение кортизоловых гормонов может привести к увеличению живота.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.

Что такое кортизоловый живот

Кортизоловый живот - состояние организма, связанное с чрезмерным накоплением жира в участке живота из-за высокого уровня гормона кортизола.

У женщин кортизоловый живот имеет округлую форму из-за накопления жира в верхней части брюшной полости и по бокам, у мужчин - прямоугольную форму (поскольку жир распределяется равномерно по всему животу). Симптомы кортизолового живота:

  • мягкость и расслабленность. Из-за действия кортизола на обмен веществ и распределения жира кожа в области брюшной полости теряет упругость
  • изменение кожного покрова. Кортизол влияет на уменьшение уровней коллагена и эластина, что приводит к растяжениям
  • отечность кожи. Повышенный уровень гормона вызывает задержку жидкости в организме

Излишняя жировая ткань откладывается таким мощным слоем вокруг внутренних органов и создает метаболические расстройства, а причиной является высокий кортизол и высокий уровень стресса.

Что делать

Первое - это следует сходить в лабораторию и проверить уровень кортизола, витамина D, магния, цинка, АКТГ и половых гормонов.

Также следует обмерить сантиметровой лентой размер своей талии. Если удастся, то сходите на исследовании под названием биоимпеданс. Это когда можно исследовать качество своего тела, а именно какой процент жировой и мышечной ткани и где она накапливается.

Следующее, что нужно сделать - это наладить питание. Сделайте акцент именно на антистрессовом питании для того, чтобы правильно коммуницировать со стрессом.

К тому же стоит отдать предпочтение медитации - это мощное средство воздействия на свое здоровье и стресс. Важно практиковать каждый вечер или утром.

Физическая активность и упражнения - это, пожалуй, наиболее правильный коммуникатор со стрессом.

"То есть, когда мы стрессуем, то гормоны будут меньше вредить, если будут регулярные физические упражнения. К тому же прогулка - это простой и дешевый способ улучшения общего состояния здоровья", - говорится в сообщении.

Кроме того, следует настроить правильный сон и пытаться ложиться до 23:00 или следить за таким простым правилом - ложиться в одно и то же время суток. Важно, что здоровый сон должен занять 6-8 часов.

Если вы чувствуете, что "не вывозите" и очень тяжело держать стрессовый груз, то следует обратиться к специалисту.

Ранее диетолог называл признаки повышения кортизола и объяснил, почему это важно.

Также читайте о трех гормонах, которые способствуют здоровому весу человека.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
кортизол Диетолог Здоровье Живот
NEWS
Польша может передать Украине МиГ-29, но есть нюанс, - эксперт
Польша может передать Украине МиГ-29, но есть нюанс, - эксперт