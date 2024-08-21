Диетолог назвал признаки повышения кортизола и объяснил, почему это важно
Кортизол - это гормон, отвечающий за регуляцию реакции организма на стресс. В социальных сетях, особенно TikTok, распространяется информация о том, что значительный стресс приводит к повышенному высвобождению кортизола, что, в свою очередь, может вызвать отек лица. Этот феномен уже получил название "кортизоловое лицо".
Как проявляется высокий уровень кортизола в организме и почему это важно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.
Стресс и кортизол
По словам экспертов, хотя гормон может определенным образом влиять на форму лица, механизмы изменений совсем другие. Кортизол стимулирует работу сальных желез, что может привести к закупорке пор в коже и ухудшению состояния акне.
Но повседневный стресс не повышает уровень кортизола достаточно высоко или достаточно длительно, чтобы вызвать значительный отек лица или одутловатость. В случаях появления отеков советуют ограничить потребление соли, пить больше воды и высыпаться.
У людей с синдромом Кушинга, имеющих хронически высокий уровень кортизола, и у людей, принимающих стероиды в течение длительного периода, может развиться так называемое "лунное лицо". Когда жир накапливается с обеих сторон лицо, что придает ему округлый или одутловатый вид.
Как проявляется высокий уровень кортизола
Естественные колебания уровня кортизола в течение дня нормальные. Для определения его уровня обычно используют анализы крови, мочи или слюны. Существуют также признаки, свидетельствующие о чрезмерно высоком (например, при синдроме Кушинга) или чрезмерно низком уровне кортизола (при надпочечной недостаточности).
Общие признаки и симптомы повышенного уровня кортизола включают в себя:
- увеличение веса, особенно в области лица и живота
- жировые отложения между лопатками широкие фиолетовые растяжки на животе
- мышечная слабость в верхней части рук и бедрах
- высокий уровень сахара в крови
- гипертония
- чрезмерный рост волос на лице, груди и спине
- слабые кости и переломы
Симптомы могут варьироваться в зависимости от того, насколько повышен уровень кортизола. Если вы заметили постоянный отек лица, живота или ног, обратитесь к врачу, чтобы исключить серьезные заболевания.
Знайте, что здоровый образ жизни критически важен для поддержания уровня кортизола в оптимальном диапазоне. Он включает сбалансированное питание, воздержание от вредных привычек, достаточное сновидение и регулярное движение. Сон имеет огромное значение для кортизола, поэтому следует высыпаться должным образом.
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